納入9人座小巴營運 苗栗縣府樂觀竹南-頭份環狀線市區公車

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車10月1日第一次流標，縣議員葉忠倫、曾玟學今天總質詢關心進度，縣府交通工務處強調參照桃園市及南投縣模式，彈性開放9人座小巴，解決司機荒最大問題，並調整籌備及行駛時間等，樂觀業者意願營運，環狀公車可以順利上路。

竹南鎮、頭份市苗北雙城人口約20萬人，縣議會定期會今天總質詢議程，葉忠倫、曾玟學都關心竹南-頭份市區公車進度，環狀路線站點、串聯其他交通工具，還有市區停車不足等問題，交工處長古明弘答覆表示，縣府於上個月18日公告徵求竹南-頭份市區公車試營運計畫，10月1日截止，沒有業者表達意願，交工處10月12日召開招標說明會，結果相當樂觀。

古明弘指出，招標說明會有苗栗、台中及新竹各一家業者參加，表達第一次公告，因考量籌備時間僅1個月，且要求9人座車齡於5年內，恐怕來不及，此外，擔心第一班車上午5點及末班車10點會載不到客，其實業者都看好竹南-頭份市區公車營運。

他說，竹南-頭份市區公車設計，參考桃園市及南投縣模式，納入9人座小巴，就是要解決大客車司機荒問題，目前離峰時段40至45分鐘一班，尖峰時段研議參考台中市，鼓勵業者多發班次，15分鐘2至3班次疏運，包括車齡等問題，都將於10月23日市區公車審議委員會討論，調整預計月底第二次公告。

至於站點問題，市區公車朝「有人搭乘的路線」永續經營方向，類捷運環狀線初步12處站點，可以串接竹南火車站，1條市區公車、11條公路客運，另有幸福巴士、Ubike站等，方便民眾利用多更多元交通選擇搭乘，試營運後，還會持續滾動式檢討。

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車案，縣議員葉忠倫、曾玟學（圖）今天總質詢關心進度。記者范榮達／攝影