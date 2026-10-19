快訊

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

納入9人座小巴營運 苗栗縣府樂觀竹南-頭份環狀線市區公車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車，環型幹線規畫初步設12站，縣府樂觀第二次公告徵求試營運業者，圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車，環型幹線規畫初步設12站，縣府樂觀第二次公告徵求試營運業者，圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車10月1日第一次流標，縣議員葉忠倫、曾玟學今天總質詢關心進度，縣府交通工務處強調參照桃園市及南投縣模式，彈性開放9人座小巴，解決司機荒最大問題，並調整籌備及行駛時間等，樂觀業者意願營運，環狀公車可以順利上路。

竹南鎮、頭份市苗北雙城人口約20萬人，縣議會定期會今天總質詢議程，葉忠倫、曾玟學都關心竹南-頭份市區公車進度，環狀路線站點、串聯其他交通工具，還有市區停車不足等問題，交工處長古明弘答覆表示，縣府於上個月18日公告徵求竹南-頭份市區公車試營運計畫，10月1日截止，沒有業者表達意願，交工處10月12日召開招標說明會，結果相當樂觀。

古明弘指出，招標說明會有苗栗、台中及新竹各一家業者參加，表達第一次公告，因考量籌備時間僅1個月，且要求9人座車齡於5年內，恐怕來不及，此外，擔心第一班車上午5點及末班車10點會載不到客，其實業者都看好竹南-頭份市區公車營運。

他說，竹南-頭份市區公車設計，參考桃園市及南投縣模式，納入9人座小巴，就是要解決大客車司機荒問題，目前離峰時段40至45分鐘一班，尖峰時段研議參考台中市，鼓勵業者多發班次，15分鐘2至3班次疏運，包括車齡等問題，都將於10月23日市區公車審議委員會討論，調整預計月底第二次公告。

至於站點問題，市區公車朝「有人搭乘的路線」永續經營方向，類捷運環狀線初步12處站點，可以串接竹南火車站，1條市區公車、11條公路客運，另有幸福巴士、Ubike站等，方便民眾利用多更多元交通選擇搭乘，試營運後，還會持續滾動式檢討。

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車案，縣議員葉忠倫、曾玟學（圖）今天總質詢關心進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車案，縣議員葉忠倫、曾玟學（圖）今天總質詢關心進度。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車案，縣議員葉忠倫（圖）、曾玟學今天總質詢關心進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車案，縣議員葉忠倫（圖）、曾玟學今天總質詢關心進度。記者范榮達／攝影

環狀線 公車 頭份 苗栗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／一周看診3次、轉診得求人 竹縣醫療缺口誰來補？

竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

小校2XL、3XL校服多200元變相加價？ 苗縣議員翁杰請命縣府解決

政策轉彎？好市多熟食區新制上路才半個月 台南店傳免刷會員卡了

相關新聞

納入9人座小巴營運 苗栗縣府樂觀竹南-頭份環狀線市區公車

苗栗縣政府新闢「竹南-頭份」市區公車10月1日第一次流標，縣議員葉忠倫、曾玟學今天總質詢關心進度，縣府交通工務處強調參照桃園市及南投縣模式，彈性開放9人座小巴，解決司機荒最大問題，並調整籌備及行駛時間等，樂觀業者意願營運，環狀公車可以順利上路。

桃園大園觀音線路廊今現勘 擬從機捷A15站延伸串聯航空城

桃市府推動捷運第二階段路網規畫，其中，串聯航空城與客貨運園區的「大園觀音線」有新進展。市府捷工局今天和議員及相關單位前往大園實地現勘，研議從機場捷運A15站岔口出發，經計畫道路通往客貨運園區，取代原先行經台15線的方案，並配合機捷號誌系統重置作為測試路線，不過捷工局強調，目前尚未定案，仍須進一步評估可行性。

延宕數十年！林昭錡轟中央竹科三期都審不合理 縣府爭取12月核定

新竹縣議員林昭錡今天在總質詢時，詢問延宕數十年的「竹科三期（竹東鎮工研院附近地區）都市計畫案」進度，直指內政部都市計畫委員會審查程序不合理，要求縣府爭取中央盡速核定主要計畫。縣府回應，將全力爭取在12月都委會大會審議通過，讓全案早日實質推動。

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

竹北水圳公園即將於10月26日全新重啟，市公所特別獻上「2026竹北水圳公園音樂故事」，活動前夕，在地方社群以「秒懂」教學風格引發關注的「鋼琴軍師」簡孟軍，特別與市長鄭朝方「切磋琴藝」，並推廣音樂教育，兩人互動精彩火花四射，合作短影音今日上午釋出，隱藏版片花也將於近期公開。

注意改道！台61線「新埔至通霄」北上路段27日起封閉1個月

公路局為改善西濱公路（台61線）路面品質，苗栗段第四期工程於新埔交流道至通霄一交流道北上路段，將自10月27日上午8時起至11月27日下午5時止封閉，施工期間長達1個月，籲請用路人配合改道。

觀賞明華園總團「真命天子」 張善政： 2029年辦大伯公節走向國際

桃園市長張善政昨晚與桃園信用合作社理事主席蘇家明等人前往中壢區，出席桃園閩南傳統藝術巡演—明華園戲劇總團「真命天子」，張善政表示，今年巡演適逢中壢仁海宮慶祝天上聖母得道昇天紀念日，市府特別邀請明華園帶來經典歌仔戲「真命天子」，結合地方宗教節慶與傳統戲曲，讓市民欣賞精湛表演同時認識閩南文化底蘊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。