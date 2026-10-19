桃園大園觀音線路廊今現勘 擬從機捷A15站延伸串聯航空城

桃市府推動捷運第二階段路網規畫，其中，串聯航空城與客貨運園區的「大園觀音線」有新進展。市府捷工局今天和議員及相關單位前往大園實地現勘，研議從機場捷運A15站岔口出發，經計畫道路通往客貨運園區，取代原先行經台15線的方案，並配合機捷號誌系統重置作為測試路線，不過捷工局強調，目前尚未定案，仍須進一步評估可行性。

捷工局長劉慶豐今率領規畫團隊及市府相關單位，和議員徐其萬、游吾和前往大園區，實地踏勘大園觀音線可能行經的路廊，沿途步行查看道路條件、周邊土地使用情形及交通現況，了解不同路線方案的推動條件。

捷工局表示，市府目前積極研議桃園捷運綠線成環，希望打造「桃園山手線」，完善整體軌道路網。其中，大園觀音線除肩負串聯大園、觀音地區的功能，還有機會配合機場捷運號誌系統重置計畫，加速路網推動。

捷工局指出，機捷號誌系統重置期間須進行多項測試，經顧問公司初步檢討，大園觀音線有機會作為測試路線。新方案規畫由機捷A15站岔口出發，沿計畫道路通往客貨運園區，除可結合號誌更新作業，還能避開原先規畫行經台15線可能面臨的龐大車流，降低施工對既有交通的衝擊。

劉慶豐表示，大園是桃園航空城的重要門戶，隨著航空城計畫及客貨運園區陸續開發，未來通勤及聯外交通需求將持續增加。大園觀音線規畫重點，在於串聯航空城、客貨運園區與機場捷運，補足大園及觀音地區的軌道服務缺口，改善地方交通。

捷工局強調，這次現勘主要蒐集現場資訊，並未針對路線作成決議，後續將請顧問公司針對各方案進行整體可行性評估，並納入第二階段捷運路網修正規畫通盤檢討，待評估完成後再研議後續推動方向。