延宕數十年！林昭錡轟中央竹科三期都審不合理 縣府爭取12月核定

新竹縣議員林昭錡今天在總質詢時，詢問延宕數十年的「竹科三期（竹東鎮工研院附近地區）都市計畫案」進度，直指內政部都市計畫委員會審查程序不合理，要求縣府爭取中央盡速核定主要計畫。縣府回應，將全力爭取在12月都委會大會審議通過，讓全案早日實質推動。

竹科三期案於日前內政部都委會審議時，要求縣府補充交通及土地畫設資料而未能如期通過，林昭錡質詢時表達不滿，他指出，該案自民國67年起經歷多任縣長推動，歷經漫長等待，中央如今要求將細部計畫與主要計畫綁在一起審議，根本是本末倒置、刻意刁難地方。

林昭錡指出，過去工研院專用區徵收時，亦是主計畫通過即行徵收，中央此次以公保地不足及細部計畫為由卡關，讓長年受土地管制限制的地方地主情何以堪。

他呼籲產發處將竹東各界急迫的心聲傳達給中央，若社會住宅比例不足，可將部分保護區調整為社宅用地，盡快補件完備送審，力拚年底前召開大會審定。

新竹縣府產發處長陳盈州答詢表示，日前都委會專案小組原則上支持通過，但大會要求補充最新交通數據及住宅用地配置，縣府正全力修正資料中。目前正等候內政部正式會議紀錄，預計兩到三天即可補件上呈，縣府目標明確，將全力爭取在12月都委會大會審議通過，讓全案早日實質推動，維護鄉親近50年來的土地權益。