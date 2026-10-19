竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

竹北水圳公園即將於10月26日全新重啟，市公所特別獻上「2026竹北水圳公園音樂故事」，活動前夕，在地方社群以「秒懂」教學風格引發關注的「鋼琴軍師」簡孟軍，特別與市長鄭朝方「切磋琴藝」，並推廣音樂教育，兩人互動精彩火花四射，合作短影音今日上午釋出，隱藏版片花也將於近期公開。

這支歡樂的短影音率先為音樂盛典拉開序幕。鄭朝方表示，此次音樂會共打造三個舞台；「狂美森林舞台」—狂美交響管樂團演出：配置低音銅管、重裝打擊樂器、鋼琴、低音提琴等，企圖展現樂團的磅礡氣勢。「巴雀水上舞台」—巴雀室內樂團演出，狂美也安排薩克斯風四重奏在此交織浪漫聲響。「銅好小蝌蚪舞台」—銅好重奏團的演出，並匯聚狂美單簧管、雙簧管、長笛、低音管等木管樂器，打造多層次的聽覺感受。

而在壓軸曲目共演更攜手狂美交響管樂團、巴雀室內樂團、銅好重奏團，以及由市民朋友所組成的「竹北節慶管樂團」，一起在三個舞台共同聯演，交織動人樂章！狂美交響管樂團團長謝韋民更提及，這不僅挑戰自身，更是前衛又具指標性的戶外展演里程碑。

謝韋民團長坦言，融入地景的「解構式舞台」的演出，需要克服三個舞台間距超過500公尺產生的聲音延遲（Delay）難題，團隊與技術人員開了無數次會、推翻多套方案才完美拍板。他更進一步透露，狂美今年將端出最熱銷的「宮崎駿動畫配樂森林篇」，內容更包含從未公開過的彩蛋樂章。

市長鄭朝方提到，希望透過與大師與Taiwan Top頂尖團隊的狂美交響管樂團精彩聯演，將美學教育融入市民生活。「竹北音樂故事」邁入「第三部曲」，可說是旗艦版的最終章，民眾可以超近距離貼近音樂家，這是非常難得且不容易的體驗。