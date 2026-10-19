竹市棒球場50週年交流賽11月1日登場 免費索票

新竹市立棒球場改善工程9月完工，市府今天表示，11月1日至3日將舉辦球場50週年交流賽，邀請台灣、日本及韓國4支球隊參賽，並安排藝人謝金燕、少女時代成員孝淵演出，採免費索票進場。

新竹市政府今天舉行交流賽啟動記者會，市長高虹安及中華職棒統一7-ELEVEn獅球員陳聖平、林泓弦、林培緯出席。

高虹安表示，球場歷經整修與改善，市府針對結構安全、排水系統、人工草皮及相關設施持續辦理改善、檢測與驗收，並透過測試賽及球員回饋檢視場地運作，希望讓球員安心比賽、球迷放心進場。

高虹安表示，新竹球場自1976年啟用以來，曾舉辦多場職棒賽事，今年適逢球場啟用50週年，交流賽邀請新竹城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊參賽，並規劃開場及閉幕演出。

高虹安指出，新竹城市棒球隊8月31日成軍，由前兄弟象總教練陳瑞振領軍，全隊共有29名球員，近期積極安排練習賽，為參與爆米花棒球聯盟準備。

市府表示，交流賽開放免費進場觀賽，採兩階段索票，首階段10月24日中午12時起開放「新竹通APP」會員優先索票，限量5000張，至25日中午11時59分截止，每人每組限取4張，須於期限內完成實體取票。

市府指出，第二階段10月26日中午12時起全面開放索票，至31日晚間11時59分截止，每人每組同樣限取4張，須於期限內完成實體取票，逾期未領取的票券將於清票後由系統釋出。