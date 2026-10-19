快訊

敖幼祥「烏龍院」部分商標遭廢止 智慧局否認派員蒐證：第三方申請

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市棒球場50週年交流賽11月1日登場 免費索票

中央社／ 新竹市19日電

新竹市立棒球場改善工程9月完工，市府今天表示，11月1日至3日將舉辦球場50週年交流賽，邀請台灣、日本及韓國4支球隊參賽，並安排藝人謝金燕、少女時代成員孝淵演出，採免費索票進場。

新竹市政府今天舉行交流賽啟動記者會，市長高虹安及中華職棒統一7-ELEVEn獅球員陳聖平、林泓弦、林培緯出席。

高虹安表示，球場歷經整修與改善，市府針對結構安全、排水系統、人工草皮及相關設施持續辦理改善、檢測與驗收，並透過測試賽及球員回饋檢視場地運作，希望讓球員安心比賽、球迷放心進場。

高虹安表示，新竹球場自1976年啟用以來，曾舉辦多場職棒賽事，今年適逢球場啟用50週年，交流賽邀請新竹城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊參賽，並規劃開場及閉幕演出。

高虹安指出，新竹城市棒球隊8月31日成軍，由前兄弟象總教練陳瑞振領軍，全隊共有29名球員，近期積極安排練習賽，為參與爆米花棒球聯盟準備。

市府表示，交流賽開放免費進場觀賽，採兩階段索票，首階段10月24日中午12時起開放「新竹通APP」會員優先索票，限量5000張，至25日中午11時59分截止，每人每組限取4張，須於期限內完成實體取票。

市府指出，第二階段10月26日中午12時起全面開放索票，至31日晚間11時59分截止，每人每組同樣限取4張，須於期限內完成實體取票，逾期未領取的票券將於清票後由系統釋出。

球場 棒球場 棒球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹棒球場改善完工！謝金燕、孝淵重磅登台 國際交流賽免費索票

爸媽臨時加班免擔憂！竹市北區增臨托據點 服務到晚間9時

U23世界盃／培訓隊赴日交流賽 宋柏翰開轟5打點助隊搶勝

竹市公托空間尋覓不易 市府積極輔導準公托與規畫10處公托

相關新聞

注意改道！台61線「新埔至通霄」北上路段27日起封閉1個月

公路局為改善西濱公路（台61線）路面品質，苗栗段第四期工程於新埔交流道至通霄一交流道北上路段，將自10月27日上午8時起至11月27日下午5時止封閉，施工期間長達1個月，籲請用路人配合改道。

新竹市提高早療費用補助 低收每月最高補助6000元

為支持發展遲緩兒童及早接受適切療育，新竹市政府持續完善早期療育支持措施，修訂「新竹市發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」，並自今年7月1日起實施。市府今說，修訂後低收入戶每名兒童每月最高可獲6000元補助，非低收入戶每月最高補助4000元，希望透過療育訓練及交通費用補助，減輕家庭經濟與照顧負擔，協助孩子獲得持續且穩定的療育支持。

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

竹北水圳公園即將於10月26日全新重啟，市公所特別獻上「2026竹北水圳公園音樂故事」，活動前夕，在地方社群以「秒懂」教學風格引發關注的「鋼琴軍師」簡孟軍，特別與市長鄭朝方「切磋琴藝」，並推廣音樂教育，兩人互動精彩火花四射，合作短影音今日上午釋出，隱藏版片花也將於近期公開。

觀賞明華園總團「真命天子」 張善政： 2029年辦大伯公節走向國際

桃園市長張善政昨晚與桃園信用合作社理事主席蘇家明等人前往中壢區，出席桃園閩南傳統藝術巡演—明華園戲劇總團「真命天子」，張善政表示，今年巡演適逢中壢仁海宮慶祝天上聖母得道昇天紀念日，市府特別邀請明華園帶來經典歌仔戲「真命天子」，結合地方宗教節慶與傳統戲曲，讓市民欣賞精湛表演同時認識閩南文化底蘊。

秋季山難多 加里山已7起救援

秋高氣爽登高好時節，苗栗縣近來頻傳山難，消防局前天一日二起山域救援，二名山友分受擦傷及骨折；熱門的南庄加里山最近一個多月，已發生七件因山友迷路、跌倒，一趟救援耗費數個小時，甚至動用直升機吊掛救出。苗消提醒登山做好準備、小心腳步，防止意外發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。