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楊梅消防前進物流倉儲逼真演練 機器人、空拍機上陣強化救災

桃園電子報／ 桃園電子報

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楊梅分隊日前於轄內「永聯物流」辦理無腳本、無預警火災搶救演練。圖：消防局提供

因應大型物流倉儲貨物堆疊密集、火載量高、作業人員眾多及火勢延燒迅速等特性，為強化場所火災應變及人員疏散救援能力，桃園市消防局第二大隊楊梅分隊日前於轄內「永聯物流」辦理無腳本、無預警火災搶救演練，透過實戰化方式，檢視場所自衛消防編組、消防搶救戰術及各單位間橫向聯繫能力。

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員工學習初期滅火及避難引導。圖：消防局提供

此次演練模擬物流作業期間，倉儲內因電氣設備異常引發火災，警報器啟動並產生大量濃煙，現場人員立即通報119，同時進行初期滅火及避難引導；但因火勢迅速擴大，部分作業人員受濃煙影響受困，現場隨即啟動緊急應變機制並疏散人員。

消防人員獲報後迅速到場，由楊梅分隊進行火情確認及人命搜救，並依現場狀況部署消防人力及車輛、架設水線射水滅火，後續由大隊設立指揮站，統合人命搜救、火勢撲滅、傷患救護及安全警戒等任務。

此次演習加入「科技救災」，以「消防機器人」、「空拍機」等無人機具救災，消防機器人無需人員駕駛，透過遠端遙控操作砲塔車射水滅火，有效壓制火勢；空拍機盤旋空中蒐集情資，延伸視線範圍，傳災害資訊與監控救災進度，有助現場指揮官救災參考。針對大型倉儲空間廣大、動線複雜等特性，實施火場搜索、分區救援及火勢延燒阻隔，以降低災害損失。

第二大隊大隊長簡慈彥表示，大型物流倉儲火災具有燃燒面積大、濃煙密布、延燒迅速及人員疏散不易等特性，若未能於初期迅速應變，恐造成重大人員及財產損失，因此提醒相關物流倉儲業者應定期檢視消防安全設備及用電安全，落實員工消防教育訓練及避難演練，熟悉消防設備操作及逃生路線。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅消防前進物流倉儲逼真演練 機器人、空拍機上陣強化救災

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