注意改道！台61線「新埔至通霄」北上路段27日起封閉1個月

公路局為改善西濱公路（台61線）路面品質，苗栗段第四期工程於新埔交流道至通霄一交流道北上路段，將自10月27日上午8時起至11月27日下午5時止封閉，施工期間長達1個月，籲請用路人配合改道。

公路局苗栗工務段表示，台61線北向118K+800~121K+000施工封閉期間，請原行駛於該路段的車輛，提前於台61線121K（通霄一交流道）北出匝道匯出，行駛台61線通霄聯絡道左轉台1線縱貫公路北上，於台1線與新埔聯絡道路口右轉後，沿新埔聯絡道直行至台61線115K（新埔交流道）左轉北入匝道續行。

請用路人依現場施工標誌及人員指揮行駛。施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。