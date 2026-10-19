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觀賞明華園總團「真命天子」 張善政： 2029年辦大伯公節走向國際

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
明華園總團「真命天子」昨晚在中壢仁海宮演出受，張善政等到場祝賀。圖／新聞處提供
明華園總團「真命天子」昨晚在中壢仁海宮演出受，張善政等到場祝賀。圖／新聞處提供

桃園市長張善政昨晚與桃園信用合作社理事主席蘇家明等人前往中壢區，出席桃園閩南傳統藝術巡演—明華園戲劇總團「真命天子」，張善政表示，今年巡演適逢中壢仁海宮慶祝天上聖母得道昇天紀念日，市府特別邀請明華園帶來經典歌仔戲「真命天子」，結合地方宗教節慶與傳統戲曲，讓市民欣賞精湛表演同時認識閩南文化底蘊。

張善政指出，明華園戲劇總團是台灣極具代表的歌仔戲團隊，此次更由國寶級演員孫翠鳳親自登台演出，機會難得，桃園擁有豐富多元的民間信仰，市府今年起也將串聯台灣與東南亞華人土地公信仰文化，期盼爭取於2029年在台灣舉辦「大伯公節」，讓桃園的傳統信仰與藝術文化走向更廣闊的國際舞臺。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝市府重視傳統宗教節慶及文化藝術推廣，特別邀請明華園戲劇總團及孫翠鳳蒞臨演出，也感謝鄉親熱情參與，期盼透過精彩的戲曲演出，讓更多民眾親近傳統藝術，持續傳承並發揚在地文化。

文化局長邱正生表示，明華園戲劇總團創立於1929年，長期致力於台灣傳統戲曲的傳承與創新，歷經五代發展，已成為具代表的歌仔戲團隊。「真命天子」全劇融合傳統歌仔戲韻味與現代舞台美學，透過緊湊的劇情及豐富的舞台呈現，展現台灣傳統戲曲的藝術魅力與創新活力。

明華園「真命天子」演出受歡迎。圖／新聞處提供
明華園「真命天子」演出受歡迎。圖／新聞處提供

文化局長邱正生（左起）、中壢仁海宮董事長林介禧、張善政、明華園總團首席孫翠鳳、桃園信合社主席蘇家明出席「真命天子」演出，和受歡迎。圖／新聞處提供
文化局長邱正生（左起）、中壢仁海宮董事長林介禧、張善政、明華園總團首席孫翠鳳、桃園信合社主席蘇家明出席「真命天子」演出，和受歡迎。圖／新聞處提供

明華園 張善政 中壢 歌仔戲

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