新竹市提高早療費用補助 低收每月最高補助6000元

為支持發展遲緩兒童及早接受適切療育，新竹市政府持續完善早期療育支持措施，修訂「新竹市發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」，並自今年7月1日起實施。市府今說，修訂後低收入戶每名兒童每月最高可獲6000元補助，非低收入戶每月最高補助4000元，希望透過療育訓練及交通費用補助，減輕家庭經濟與照顧負擔，協助孩子獲得持續且穩定的療育支持。

市長高虹安表示，孩子的成長只有一次，每個孩子都有不同的發展步調，早期發現、及早療育，是協助孩子發揮發展潛能的重要關鍵。家長平時可多留意孩子在動作、語言、認知及社會互動等方面的發展情形，並透過定期篩檢掌握成長狀況，若發現疑似發展遲緩情形，應及早尋求專業評估與療育協助。市府將持續整合早期療育服務及家庭支持資源，減輕家長照顧壓力，成為孩子成長路上最堅實的後盾。

高虹安說明，依修訂後補助計畫規定，低收入戶每名兒童每月最高補助6000元，非低收入戶每月最高補助4000元，療育訓練費及交通補助費採合併計算方式辦理。補助申請每年分6期受理，提醒家長留意各期申請期限，並於規定期間內提出申請，以維護自身補助權益。

社會處提醒，家長申請補助前，應確認各項證明文件、收據及相關核章是否齊備。醫療院所開立的診斷證明或綜合評估報告，應清楚載明開立日期或報告完成日期及有效期限；申請療育訓練費及交通補助費時，亦應依規定檢附相關收據及療育紀錄單，確保申請資料完整，避免因文件缺漏影響審核及補助作業。

社會處說，早期療育不僅是孩子的成長支持，更需要家庭與社會共同投入。市府將持續精進早期療育服務與補助措施，協助有需求的家庭及早取得適切資源，讓孩子獲得持續且穩定的療育支持。

社會處補充，有關補助申請表、應備文件及相關規定，民眾可掃描宣傳海報所附QR Code查詢，或去電新竹市政府社會處(03-535-2386)、新竹市兒童發展早期療育社區資源服務中心東區(03-561-2920)、北區及香山區(03-533-9762)洽詢，將由專人提供相關諮詢與協助。