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秋季山難多 加里山已7起救援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

秋高氣爽登高好時節，苗栗縣近來頻傳山難，消防局前天一日二起山域救援，二名山友分受擦傷及骨折；熱門的南庄加里山最近一個多月，已發生七件因山友迷路、跌倒，一趟救援耗費數個小時，甚至動用直升機吊掛救出。苗消提醒登山做好準備、小心腳步，防止意外發生。

苗栗縣消防局指出，一名四十五歲男山友前天上午十一時多在苗栗縣通霄鎮往火炎山挑炭古道，滑落下約一百公尺邊坡，三義消防分隊四人運用三角吊帶，下午一時半左右將山友拖拉上邊坡，還好僅輕微擦傷，不願就醫自行離去。

另起發生在南庄鄉光天高山水管路六、七號樁間，四十歲女登山客下午三時跌倒疑似腳骨折，南庄、特搜分隊，南庄、頭份義消及協作，分四梯次上山，打包固定克服地形與搬運上的困難，晚上七時合力將女山友搬運到登山口，救護車送醫治療。

消防局指出，入秋以來天氣好，連續假日多，加里山登山客絡繹不絕，三角頂假日有山友形容如菜市場熱鬧，但九月十三日至今，已發生七件山難，包括三件迷路，四件跌傷或肢體無力，其中一件因山友雙腳骨折，還動用直升機掛吊送醫。

加里山來回一趟要四、五個小時以上，消防人員上山救援，恐怕影響消防人力調配。提醒山友要評估體力、裝備，路線做好功課，計算好時間早點上山，且最好攜帶燈具。

山難 苗栗縣 迷路

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