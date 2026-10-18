台中豐原宮廟遶境爆衝突 男疑酒後揮刀...遭警依社維法開罰

台中市豐原區一間宮廟昨天爆發遶境衝突，一名男子疑似持刀揮舞的影片在網路流傳，豐原警分局雖未接獲相關報案，仍主動派員查證，將影片中涉及揮舞刀子的林姓男子，依違反「社會秩序維護法」裁罰，以維護公共安全。

警方調查，昨晚8時30分，台中市豐原區旱溪西路七段的鎮天宮廟前有遶境隊伍發生衝突，35歲林姓廟方人員出面協調未果，疑因飲酒後情緒不穩，持鑾轎上的刀狀法器揮舞，幸未造成人員受傷，經現場人員勸阻後，衝突未再擴大。

不過，林男行為已違反「社會秩序維護法」，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，將依法裁罰。

合作派出所長陳盈延呼籲，民眾參與宗教活動或遇有糾紛時，應保持理性、互相尊重、妥善溝通，切勿因一時情緒激動而做出危險行為，以免危害自身及他人安全。

警方提醒，如遇衝突，應立即通報警方到場處理，切勿以暴力方式解決。警方對於危害公共安全之行為，均將依法查處，以維護社會秩序及民眾安全。