萬美玲替兒披彩帶 佀廣洋競總成立 為藍營再拚一席

無黨籍桃園市桃園區議員參選人佀廣洋今上午舉辦競選總部成立大會，競選團隊表示，現場超過3千人到場。佀廣洋由母親、國民黨立委萬美玲及外婆共同披上競選彩帶，他表示，過去6年在萬美玲國會辦公室及桃園服務處服務，累計處理超過2千件選民服務案，盼爭取進入市議會，成為藍營關鍵一席。

佀廣洋競選團隊今以室內空間及人員動線安全為由，未開放媒體進場採訪。佀廣洋在20名青年旗手引導下進場，沿途與支持者握手。

佀廣洋說，父親過去擔任電視台記者，母親長年投入地方服務，讓他從小對公共事務產生興趣，畢業後投入萬美玲團隊，處理里長、社團及民眾陳情案件，6年累計處理超過2千件選民服務案，希望把這些經驗帶進議會。

佀廣洋提出教育、交通、社福等3大領域、13項政見。教育方面，包括改善校園老舊廁所及跑道、推動AI教育與媒體識讀；交通方面，主張緊盯桃園鐵路地下化及捷運綠線工程進度，完善北北桃國道公車路網；社福方面，爭取托育補助、育兒津貼及改善各里活動中心。

佀廣洋表示，投入選舉後持續勤走基層、傾聽民意，希望以過去6年的選民服務經驗，爭取桃園市民支持，若順利進入議會，能立即投入地方服務，並呼籲支持者11月28日出門投票。