大溪木博館、北海道東川町文化合作 副市長：開啟工藝城鎮交流

桃園市大溪木博館館長陳倩慧昨日與日本北海道東川町町長菊地伸簽訂「地域文化交流合作協定書，副市長蘇俊賓見證，並強調協定書為兩個城鎮的交流開啟新的篇章，以木工藝與家具文化為交流起點，拓展至地域及生活文化、人才培育及地方發展等面向，透過展覽、研究、教育及人才交流等方式，建立台、日工藝城鎮長期合作夥伴關係。

蘇俊賓指出，大溪曾是桃園最熱鬧的產業聚落，也是文化發展的起源，隨著時代變遷，產業開始面臨轉型，在這樣的時空背景下，我們也不斷思考如何讓產業結合生活，不只凝聚既有在地人的情感，還要開創新的發展模式，吸引更多相同理念的新血加入。大溪木博館不同於傳統博物館的經營模式，非僅限於被動的資訊傳遞，在「整個社區都是我們的博物館」的理念下，木博館主動出擊，串聯每一個巷道、街角館、社頭，還有職人、社群，與大家一同找回老桃園最值得珍惜的事物。

蘇俊賓指出，大溪與東川町有許多相似之處，大溪木藝傳承超過百年，但在地職人們不斷精進升級，這也是科技無法取代的精湛技藝，近年甚至發展出更多的新興產業，不斷加值大溪的木藝發展，如同東川町這些年來的蛻變。同時，產業發展不能置於生態之外，大溪、東川町都有豐富的生態環境，他自己就曾在日本雪山山脈見識到精彩的蝦夷花栗鼠、鳴兔等精彩的生態，顯示當地對於環境保育的用心；同樣的，大溪地區也相當重視生態復育，也常可看到台灣藍鵲、白鼻心與赤腹松鼠等等台灣特有種的動植物被用心守護著，在這樣的環境下，兩地也都有木藝結合觀光旅遊的絕佳發展條件。

日本北海道東川町菊地伸町長表示，這次是東川町第一次與國際簽屬合作協定，希望未來能和大溪持續發展穩定、具體的合作事項。菊地町長也談到，今日參訪大溪街角館，深刻感受到地方居民與博物館間緊密連結，共同努力保存地方文化並創造更好的生活；東川町和大溪都積極將舊建築活化，再利用為居民共享的公共設施，同樣重視地方文化保存及居民生活的幸福感，木家具產業更是兩座城市共同的基因，期待未來產業及人才互相借鏡、交流，一起攜手邁向友善永續的城鎮發展。

簽署儀式後，蘇俊賓致贈菊地伸町長交流紀念品「祥螭迎春」，以大溪供桌經典獸足桌腳為設計概念，結合台灣螭虎與東川町花「蝦夷紫杜鵑」意象，並由大溪隆達傢具行、資深鑿花藝師詹家棟，及青年木器品牌「木夫」郭家宏、李明勳等人跨世代共同設計打造，象徵兩地以工藝為橋、文化為根，彼此承托、交流學習；菊地伸町長也回贈當地職人手做的木製彩繪手工椅，期待台日情誼歷久彌堅。

文化部文化資源司、經濟部中小及新創企業署長李冠志、台灣經濟研究院、大溪區形象商圈理事長黃淑君、大溪文化觀光產業發展協會理事長林澤昇、桃園市民宿發展協會理事長施玉仙、新平溪煤礦博物園區副館長簡嘉宏、穀東俱樂部創辦人賴青松，東川町議會副議長飯塚達夫、東川木工會長谷川將慶會長、東川町商工會高島郁宏會長及東川町役場小林峻主幹都出席簽訂協議書儀式。