雲林鱻味大賞 竹市巨城登場至月底

雲林縣政府18日於Big City遠東巨城購物中心舉辦「秋冬海味雙驕！雲林鱻味大賞」國產鰻魚及臺灣鯛行銷推廣活動，透過料理示範、試吃體驗及產品展售，帶領民眾認識雲林優質水產品。

新竹市與雲林縣持續透過農漁產品行銷活動深化交流，去年9月雲林縣政府曾攜「雲林良品」參與新竹市購物節，向市民推廣優質農特產品，同年12月也在巨城舉辦「雲林鰻夯上場」活動，推廣國產優質鰻魚。今年再次歡迎雲林縣政府及產業夥伴來到新竹，除帶來鮮美鰻魚，也推廣臺灣鯛，讓民眾在購物休閒之餘，就能近距離認識國產水產品，感受臺灣優質漁產的鮮美與魅力。

主辦單位表示，優質水產品的背後，是漁民及產業夥伴長期投入的心血，透過產品展售、料理示範及試吃體驗，不僅能讓消費者深入了解食材特色與多元料理方式，也有助於提升國產水產品的市場能見度。

竹市同樣擁有獨具地方特色的漁產「九降風烏魚子」，秋冬季節強勁的九降風，有利於烏魚子風乾熟成，造就獨特風味與品質。從雲林的鰻魚、臺灣鯛，到新竹的九降風烏魚子，各地優質漁產各具特色，期待透過跨縣市交流與行銷，讓更多民眾認識臺灣好魚，共同支持國產水產品。

竹市亦邀請全國民眾走訪新竹漁港，體驗海港城市的多元魅力。市府近年積極推動新竹漁港漁業與觀光發展，民眾除了可以到「竹風漁市」選購新鮮漁獲、品嚐在地海鮮，也能走訪「波光市集」，或前往國際風箏賽場放風箏，沿著海岸騎乘自行車、欣賞海景。新竹漁港結合海鮮美食、特色市集與海岸休閒遊憩，適合親子及全家大小安排假日行程，歡迎民眾來新竹吃海鮮、逛市集、放風箏、騎自行車，感受豐富多元的海港觀光風情。

這次活動以國產鰻魚及臺灣鯛為推廣主角，結合秋冬進補、家庭團聚及節慶送禮需求，透過料理示範、試吃體驗與產品展售，呈現國產水產品的優良品質及多元料理方式，讓消費者更了解食材特色與選購價值。市府將持續透過跨縣市交流合作，串聯產地與消費市場，協助優質國產水產品拓展通路、提升市場能見度，帶動地方漁業及相關產業發展。

Big City遠東巨城購物中心B1自115年10月7日至10月31日設有國產鰻魚及臺灣鯛限量快閃展售攤位，歡迎消費者把握機會前往選購，將優質國產好魚帶回家，為秋冬餐桌增添鮮味，以實際行動支持臺灣農漁業。