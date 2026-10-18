91歲竹中退休老師徐森華 11月5日起攜手學生推出師生書畫展

新竹市稅務大樓藝文走廊11月5日起至12月23日，展出徐森華老師「翰墨情緣～師生書畫展」，作品含蓋書法、國畫、油畫，多達60餘幅，每幅作品皆情景交融，值得細細欣賞品味，歡迎藝文愛好者蒞臨參觀。

高齡91歲新竹高中退休的國文老師徐森華帶領來自新竹縣市20餘位學生，組成翰墨情緣書畫班，每星期都聚在一起切磋書畫藝術，在徐老師循循善誘的教導下，學生的書法各體兼備，不拘ㄧ格，或縱逸、或淳厚、或古拙、或曠邁，若劍舞浪奔，各有雅趣。

繪畫內蓄飽滿，氣韻生動，頗具傳統深厚功力，又顯時代創新精神。為期一個半月的展覽，期望將對新竹市的美學教育注入新的活力。

新竹市府指出，位於市中心的稅務大樓，不僅提供地方稅專業的服務，位於地下2樓的藝文走廊，不定期展出藝文作品，提供民眾一個欣賞書畫藝文的舒適優雅空間，如有布展需求的民眾也歡迎向稅務局提出申請；另外，1樓大廳還有微型圖書館提供24小時借書服務，歡迎市民朋友前往參觀或借閱圖書。

展覽資訊：翰墨情緣師生書畫展，地 點：新竹市稅務局B2藝文走廊（新竹市中央路112號）每周一到周五早上9點到下午4點半，周六、周日休館。