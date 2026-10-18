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爸媽臨時加班免擔憂！竹市北區增臨托據點 服務到晚間9時

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今宣布，10月23日起北區新增第4處定點臨托據點，周一至周五提供服務至晚間9時，收托滿6個月至未滿6歲幼兒。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今宣布，10月23日起北區新增第4處定點臨托據點，周一至周五提供服務至晚間9時，收托滿6個月至未滿6歲幼兒。圖／新竹市政府提供

新竹市北區定點臨托再增1處！新竹市政府今宣布，10月23日起北區新增第4處定點臨托據點，周一至周五提供服務至晚間9時，收托滿6個月至未滿6歲幼兒，家長可透過新竹通APP或市府數位申辦平台預約。

新竹市長高虹安表示，市府持續落實「0至6歲市府養」政策，因應育兒家庭工作、生活事務及臨時照顧需求，逐步增加定點臨托據點與服務時段。此次新增據點採公辦民營，由市府委託玄奘大學承接的「新竹市北區居家托育服務中心」辦理。

新增據點位於新竹市武陵路250巷11號，鄰近湳雅公園及舊社國小，服務時間為周一至周五上午9時至晚間9時，由合格托育人員提供照顧服務，讓家長臨時有托育需求時，多一項選擇。

高虹安指出，市府2024年已達成全市「一區一定點臨托」目標，今年7月再與準公共化托嬰中心合作，開辦東區及北區假日定點臨托服務；即將啟用的關東公托、興建中的內湖公托及兒少家庭福利館，也都規畫設置定點臨托服務，持續擴充據點及服務時段。

市府說明，定點臨托服務對象為滿6個月以上、未滿6歲幼兒，監護人或兒童至少一方須設籍或實際居住新竹市，每次服務至少2小時，每小時收費200元。

家長可透過「新竹通APP」點選「服務＞申辦服務＞申請預約」，或至市府數位申辦平台線上申請；相關問題可洽北區居家托育服務中心03-5355006。高虹安表示，未來將持續盤點托育資源、擴充服務量能，減輕家長育兒負擔。

新竹市政府今宣布，10月23日起北區新增第4處定點臨托據點，周一至周五提供服務至晚間9時，收托滿6個月至未滿6歲幼兒。圖／新竹市政府提供
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