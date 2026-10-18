苗栗大閘蟹再添新亮點 推茭白筍共生養殖創「一田兩用、生態雙贏」

苗栗縣大閘蟹廣受消費者青睞，再添品牌亮點，縣府啟動專案補助，每公頃最高10萬元，推廣茭白筍共生養殖，透過大閘蟹消滅福壽螺及害蟲，茭白筍提供蔽與棲息環境，並在無毒環境生長更加甜美，季中農友就可多一筆收入，創造「一田兩用、生態雙贏」。

苗栗縣政府2012年起輔導大閘蟹養殖，採綠色生態養殖，及疏養管理模式，上市前必須經68項藥物殘留及戴奧辛檢測，另有產地QR Code雷射防偽蟹環等把關，今年有29戶養殖面積21餘公頃，放養41萬多隻，10月6日上市，縣長鍾東錦要求縣府農業處輔導協助擴大產業發展規模，行銷苗栗大閘蟹品牌。

鍾東錦說，往年苗栗大閘蟹上市，幾乎一個月就銷售一空，市場供不應求，尤其目前兩岸情勢緊張，中國大陸大閘蟹走私不進來，賺錢的生意要做，因此要把握商機，增加大閘蟹養殖面積及數量，一舉吸引更多人秋天來苗栗品嘗大閘蟹美味。

農業處宣示推動大閘蟹與茭白筍共生，指出今年已有一戶蟹農養殖0.26公頃，結果大閘蟹體型相對較大，大閘蟹養殖條件要求嚴苛，無毒環境茭白筍今年6月採收，農友多了一筆收入，縣府明年會加強推廣大閘蟹與茭白筍共生栽培專案補助計畫，為苗栗大閘蟹招牌添新亮點。

農業處指出，大閘蟹與茭白筍共生透過大閘蟹攝食田間害蟲及福壽螺，降低對農藥依賴，並藉由茭白筍植株提供遮蔽與棲息環境，專案補助放養蟹苗必須農業部漁業署核可進口合法大閘蟹苗，共生面積0.24公頃以上，筊白筍每0.1公頃種植須達420株以上，大閘蟹每0.1公頃放養1100隻至3000隻之間，每公頃最高10萬元，補助茭白筍苗、大閘蟹苗、飼料、養殖設備、防逃設備，及整地工程、產品包裝項目。

苗栗縣一戶蟹農今年大閘蟹與茭白筍共生0.26公頃，成效相當不錯。圖／苗栗縣政府提供