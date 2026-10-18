2026利樂盃高智爾球友誼邀請賽竹南開打 250名老中青少選手同場競技

2026利樂盃高智爾球友誼邀請賽10月17日在苗栗縣竹南運動公園熱鬧開打，共有22支隊伍，近250名老中青少選手同場競技，展現高智爾球「全年齡、重謀略」的獨特魅力。

利樂高智爾球運動協會副理事長莊明深表示，高智爾球（Wiser Ball）是古代皇宮貴族訓練智謀策略、協調合作的一種高貴的的球類運動，不僅能激發腦力、增進手眼協調，更因為比賽中充滿了如圍棋般佈局的戰術策略，被譽為「動腦的智力球運動」，這項運動最大特色為「老少咸宜、共享球樂」，促進家庭親子和諧關係。

莊明深強調，高智爾球自2013年起開始由美國向全球推廣。近年來在台灣各社群與校園間蓬勃發展，已展現出向下扎根的成果。他指出，利樂盃的核心宗旨在於推廣健康的運動紳士風氣，打造跨世代友誼與球藝交流的平台，進而凝聚世代之間的家庭向心力。

利樂盃高智爾球友誼邀請賽已邁入第七年，本屆賽事由運動部全民運動署、苗栗縣政府指導，並由利樂高智球運動協會與苗栗縣高智爾球運動協會聯合主辦。

苗栗副縣長賴香伶、縣長鍾東錦的妻子陳美琦及立委陳超明等人到場為選手加油，並體驗高智爾球的趣味。賴香伶致詞時，盛讚高智爾球是完美融合智力與體力的優質運動，不僅能鍛鍊身體，更能培養團隊策略思考，她感謝主辦單位長期推動基層體育的用心與付出。

陳超明表示，他第一次接觸高智爾球是在西湖鄉，當時便認為這項運動非常適合與社區發展結合，未來他絕對全力以赴協助爭取發展資源，全面推廣至苗栗縣各個鄉鎮。

主辦單位表示，今年賽事充滿青春活力且戰況激烈，參賽者最高齡85歲，最小9歲。經過連串的精彩對決，各組最終名次揭曉，公開組由實力堅強的「新竹竹商悠哉隊」勇奪冠軍，亞軍為「歡喜樂活隊」、季軍「卦山隊」。國小組由表現亮眼的「湖人隊」稱霸奪冠，「西湖國小隊」榮獲亞軍，季軍由「五福國小神射手隊」奪得。

除了場內緊湊激烈的球技切磋，場外還貼心規畫民眾趣味闖關體驗區，有滾擊、空擊與射擊3大主題關卡，分別考驗控球力道、拋物線精準度及鎖定目標一擊必中的穩定能力，通關民眾還能獲得小禮物，邀請賽活動下午圓滿落幕。

今年賽事還有「小彩蛋」，大會特別加碼舉辦趣味滿點的「擊準PK賽」，經一番角逐，優勝隊伍出爐，公開組由卦山隊獲勝，國小組由林兔子隊勝出。

2026利樂盃公開組由實力堅強的「新竹竹商悠哉隊」勇奪冠軍。圖／利樂高智爾球運動協會提供

苗栗縣副縣長賴香伶（中）盛讚高智爾球是一項完美融合智力與體力的優質健康運動。圖／利樂高智爾球運動協會提供

副縣長賴香伶與縣長鍾東錦的妻子陳美琦攜手同樂，兩人在高智爾球闖關區，享受草地擊球的樂趣。圖／利樂高智爾球運動協會提供

參賽的小選手眼神堅定，在眾人注視下展現高智爾球的精準拋投。圖／利樂高智爾球運動協會提供