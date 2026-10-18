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徐欣瑩狠批對手 鄭朝方搶攻客庄

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）競選總部昨揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）競選總部昨揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影

二○二六新竹縣長選舉熱戰，國民黨徐欣瑩競選總部昨成立，多名藍營大咖相挺，強調此役是廉能政治與貪腐金權對決，指對手鄭朝方背後是龐大家族利益，誓言守住竹縣藍天；民進黨鄭朝方昨成立關西競選服務處，喊出綠色交通與客庄「散步京都」願景，帶動觀光。

徐欣瑩表示，競選總部揭牌代表「責任的扛起」，她的勝選信心來自地方社團及國民黨各級民代團結一致，當選將承接縣長楊文科既有建設基礎，持續爭取經費，推動竹縣發展；她也強調民眾需要紮紮實實的工程品質，暗指鄭朝方治理竹北頻傳停車場漏水、積水問題。

藍營站台大咖也猛攻鄭朝方形象，新竹縣長楊文科指此役是清白與貪腐之爭，立委王鴻薇批鄭朝方「騙票人設」，黨主席鄭麗文更直言對手背後代表龐大家族利益，拒絕黑金復辟。桃園市長張善政與前縣長吳志揚則稱讚徐欣瑩具理工背景，做事認真，盼未來桃竹聯手打造世界級科技城。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左三）昨成立關西競選服務處，提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左三）昨成立關西競選服務處，提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方搶攻關西選票，昨天在地方成立競選服務處，鎮長陳光彩到場力挺，雙方就地方交通、觀光及產業發展交換意見。鄭朝方主張改善關西交流道、台三線及山區道路安全，而二人都希望YouBike普及，發展綠色運具，提升旅遊的便利性。

鄭朝方強調關西擁有老街文化及客庄特色，盼將竹北治理經驗轉化為適合關西的模式，打造具客庄特色的「散步京都」；他提出以牛欄河為軸，串聯東安古橋、關西老街、太和宮、文人巷及第一戲院，並評估將路線延伸至羅屋書院，規畫適合半日漫遊的觀光動線。

鄭朝方 徐欣瑩 楊文科

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