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全民運動會開幕 賴總統：讓各運動項目都有發展空間

中央社／ 桃園17日電

115年全民運動會今天開幕。總統賴清德致詞時表示，要讓不同的運動項目都有發展空間，讓選手在競技生涯中得到照顧，退役之後也有機會發揮所長，繼續為台灣的運動發展貢獻力量。

115年全民運動會今天起至22日在桃園舉行，今天晚間在桃園市立綜合體育館舉行開幕典禮暨選手之夜，總統賴清德、行政院長卓榮泰和桃園市長張善政等人皆出席與會；本屆全民運動會共規劃32個競賽種類、43處競賽場地。

賴總統致詞時表示，全民運動會是運動好手齊聚一堂、相互切磋的盛會，今年有32種競賽、1萬3000多名來自不同地方、年齡、項目的運動好手齊聚桃園，都將在這個賽場揮灑汗水、全力以赴。

賴總統表示，今年最年輕的選手是參加舞蹈運動、6歲的選手邱靜慧，最高齡的選手是參加木球項目、88歲的選手邱垂源，6歲的小朋友代表好奇心和勇氣，88歲的長輩代表健康、活力，和持續挑戰自己的精神，每個世代都能在運動找到樂趣，這就是全民運動會的精神。

賴總統表示，這屆全民運動會還有45名剛參加完名古屋亞運的選手，包括剛在名古屋亞運男子200公尺蝶式奪金的「台灣蝶王」王冠閎，可看到優秀運動員持續學習、勇於突破的精神。

賴總統表示，他是醫生出身也是棒球迷，希望打造健康台灣，也一直鼓勵大家一生至少要有一項喜歡的運動，運動部去年成立，中央向桃園借將，延攬奧運金牌李洋擔任部長，代表政府有決心，以更完整的政策、更整合的資源，支持每個世代、每個階段的運動需求，未來也將強化全民運動、競技運動、職業運動。

賴總統表示，感謝各界努力讓台灣運動發展邁入新篇章，政府要讓孩子從小就有機會接觸各項運動，讓學校和社區有更好的運動環境，讓有天份、夢想的運動選手能獲得專業訓練和支持，長輩也能在安全友善的環境中，享受運動帶來的健康和快樂。

賴總統也說，要讓不同的運動項目都有發展的空間，讓選手在競技生涯中得到照顧，退役之後也有機會發揮所長，繼續為台灣的運動發展貢獻力量。

賴總統表示，相信熱愛運動的台灣，會是更有活力和力量的台灣，祝福選手不論成績勝敗，都能享受過程和樂趣，以運動會友、以運動壯大台灣，也期待透過全運會讓更多國人關注各項運動，祝福賽事圓滿成功，每位選手都能享受比賽、結交朋友、有最好表現。

卓榮泰表示，全民運動會不僅是體育界盛事，更是凝聚國人團結最好的時機，希望把競技運動推廣到地方社區，透過全民運動會落實這項精神，今年賽事也新增有氧體操和獨輪車，讓全國運動員不分男女老幼、齊聚一堂，交朋友、享受比賽。

張善政表示，全民運動會不僅是一場體育競賽，更是全民參與的運動盛典，桃園市府過去這兩年多來以如履薄冰的態度積極籌備，有超過80個團隊投入，並秉持賴總統的期許，和運動部全力配合，希望能讓選手安心比賽發揮實力。

運動 賴總統 卓榮泰

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