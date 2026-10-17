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竹南鎮圖書館新館及李科永紀念圖書館二館今落成 打造親子共讀新樂園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，規畫館藏容量高達8萬餘冊。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，規畫館藏容量高達8萬餘冊。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所規畫多年的「竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館」今天上午辦 落成啟用典禮，現場在熱鬧的舞龍舞獅及舞蹈表演開場，在來賓、地方民代及鄉親的共同見證下完成剪綵，為竹南鎮的文化建設與閱讀教育揭開新篇章。

竹南鎮長方進興表示，近年因竹南科學園區、廣源科技園區廠商陸續進駐，就業機會增加帶動竹南及頭份地區人口蓬勃成長，鎮內原有的鎮立圖書館與李科永紀念圖書館空間早已不敷使用。為此，鎮公所自2020年起積極向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助，感謝立委陳超明協助奔走及苗栗縣政府與教育部的輔導支持。

他表示，興建工程總經費1億2000萬元，包含教育部補助6000萬元與公所自籌3000萬元。興建期間雖歷經疫情衝擊與烏俄戰爭導致物價上漲等挑戰，所幸李科永文教基金會董事長李鵬雄熱心捐贈3000萬元經費，讓原規畫的3層樓的規模得以完整落實；在地企業冠軍建材董事長林榮德也主動捐贈全館所需磁磚，展現公私協力、回饋鄉里的典範，讓這座現代化圖書館得以順利誕生。

新落成的「竹南鎮立圖書館及李科永紀念圖書館二館」位於竹南鎮真如路大厝里活動中心旁，隔街鄰近廣受歡迎的獅山親子公園，形成室內知性閱讀與戶外休閒遊憩相輔相成的兒童主題生活園區。

全館為地上3層RC構造建築，總樓地板面積約2365平方公尺，規畫館藏容量高達8萬餘冊，一樓空間設有明亮大廳、嬰幼兒親子共讀區、兒童閱覽區及樂齡閱覽區，提供友善且具童趣的閱讀環境；二樓空間配置一般書庫、青少年專屬閱覽區、特色階梯閱讀區及戶外閱覽區，兼具活潑多樣與安靜閱覽的需求；三樓空間規畫為多功能空間與自修室，未來將作為講座、藝文展演及各項推廣活動的綜合場域。

整體館舍設計強調「分齡分眾、適得其所」，不僅著重嬰幼兒與兒童的閱讀啟蒙，亦兼顧性別友善與樂齡關懷，讓各年齡層讀者皆能在舒適無干擾的環境中享受書香。

竹南鎮公所表示，原有的鎮立圖書館舊館相關服務已全數遷至新館營運，無縫提供鎮民更完善、智慧且便利的圖書借還及閱讀資源。鎮長方進興邀請鎮民朋友與鄰近鄉鎮家庭攜手走進圖書館，共享溫馨美好的共讀時光，讓閱讀習慣在竹南向下扎根、開花結果。

竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館今天上午落成啟用。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館今天上午落成啟用。圖／竹南鎮公所提供

竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，規畫館藏容量高達8萬餘冊。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，規畫館藏容量高達8萬餘冊。圖／竹南鎮公所提供

竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，全館為地上3層RC構造建築，總樓地板面積約2365平方公尺。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館斥資1.2億元興建完成，全館為地上3層RC構造建築，總樓地板面積約2365平方公尺。圖／竹南鎮公所提供

竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館今天上午落成啟用。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館新館暨李科永紀念圖書館二館今天上午落成啟用。圖／竹南鎮公所提供

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