苗栗市長余文忠爭取連任 今在競總發布「5A YOUNG」青年施政藍圖

苗栗市長余文忠爭取連任，今日在競選總部發布「5A YOUNG」青年施政藍圖，他強調，苗栗市居於北台積（竹南科學園區）、南美光（銅鑼科學園區）的核心戰略位置，市公所將結合縣府藍圖，大力引進科技產業、提高就業薪資，讓在地青年在客庄安心立業並接軌國際。

余文忠指出，苗栗市公所將青年政策單獨提列，精簡為5個極簡、好唸且皆以字母A開頭的英文單字，包括Act（產業對接與青創）、AI（AI 與科技實務訓練）、Abroad（海外進修與國際接軌）、Anti-Drug（無毒社區與治安防線）、Anchor（安心成家與生活減負）。

其中Act將立足客庄文化與舊穀倉活化，緊密對接「北台積、南美光」科技產業鏈，鼓勵青年起而行動（Act）創業進駐；公所優先釋出10%採購比率支持在地文創與青創商品，做青創團隊的第一位實質客戶。

AI項目爭取6650萬元於清華里建置「北苗社區創新生活智閱館」，攜手園區企業開辦生成式 AI、半導體應用與數位行銷課程，每年培訓1000人次科技人才，全面提升青年高薪就業競爭力。

Abroad推動「苗栗國際青年培育計畫」，每年專案資助30名優秀青少年出國進修、考察及參與國際展演競賽，拓展全球視野，將國際經驗帶回客庄。

Anti-Drug串聯全市28處鄰里辦公室與在地社團據點（巡守隊、志工隊與宮廟），建立「無毒社區與校園聯防網」，對毒品治安熱點實施100%嚴查防禦，守護青年與學子身心健康。

Anchor將發揮「縣市合一」優勢，提供第二胎以上補助10萬元生育津貼、100%國中小免費營養午餐，並整合托育與包租代管資源，讓青年在苗栗錨定（Ancho）留鄉成家，享受高品質、低負擔的宜居生活。

余文忠表示，苗栗不僅擁有深厚的客家文化，更是竹南與銅鑼兩大科學園區的最佳生活與服務後勤都心。市公所團隊將持續以「余心余意，忠愛苗栗」的精神，加速產業引進與人才培訓，做青年最堅實的後盾。

苗栗市長余文忠爭取連任，今日在競選總部發布「5A YOUNG」青年施政藍圖。圖／余文忠競選團隊提供

苗栗市長余文忠爭取連任，今日在競選總部發布「5A YOUNG」青年施政藍圖。圖／余文忠競選團隊提供