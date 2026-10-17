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紙風車「巫頂環遊世界」明抵桃園 免費入席手腳要快

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
紙風車劇團明天將在桃園市風禾公園演出「巫頂環遊世界」親子劇，有興趣的民眾要把握機會。記者陳俊智／桃園報導
紙風車劇團明天將在桃園市風禾公園演出「巫頂環遊世界」親子劇，有興趣的民眾要把握機會。記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府舉辦表演藝術巡演系列活動，明天下午4時在桃園區風禾公園將有紙風車劇團帶來「巫頂環遊世界」親子劇，有興趣的民眾要把握機會。

「巫頂環遊世界」以名為「巫頂」的巫婆為核心人物，由她串起4個小故事，除了透過故事介紹我國在中美洲的邦交國貝里斯，也教育幼童學習自我保護，歌舞、體操及互動環節也會帶給民眾豐富的視覺饗宴與情緒價值，非常適合全家大小一起觀賞。

桃園市文化局長邱正生表示，表演藝術巡演是市府重要活動，除了推廣文化藝術，也藉由各地巡演達到藝文平權目的。此外，文化紮根與啟蒙也是巡演的重要目標，所以約有三分之一的表演或劇碼會以親子兒童為重，很開心今年表演藝術巡演能邀請到紙風車演出，希望大家會喜歡。市府接下來還會有許多藝文展演活動，請拭目以待。

紙風車 免費 桃園

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