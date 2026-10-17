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台灣綠水膠彩畫會在頭份推出會員聯展 作品呈現當代藝術多元豐富面貌
台灣綠水膠彩畫會在苗栗縣頭份市公所藝術館推出的「台灣綠水膠彩畫會會員聯展」今天上午舉行開幕式，展出的作品呈現當代藝術多元而豐富的面貌，展出期間至11月1日，市公所與膠彩畫會歡迎鄉親踴躍來欣賞。
頭份市公所指出，台灣綠水膠彩畫會前身為「台北市膠彩畫綠水畫會」，由林玉山、郭雪湖、陳進與第一屆省展特選的陳慧坤、許深州、黃鷗波等資深膠彩畫前輩在1990年共同發起成立，推舉黃鷗波為首任會長，每年定期舉辦會員聯展，迄今已有81名會員。
台灣綠水膠彩畫會表示，這次展覽，會員以膠彩藝術創作呈現當代藝術多元而豐富的面貌，展現台灣膠彩畫持續發展的創作實力與文化活力。作品題材涵蓋山水、花鳥、人物、風景、生態及抽象意象等多元內容，充分展現創作者對生命、土地與文化的深刻體悟。
其中，東海大學榮譽教授詹前裕的作品「綠蔭」，展現春天的大地綠意盎然、黑與棕色的驪駒，飽食後於榕樹下休憩，顯現出安歇在綠蔭中，散發著和平寧靜的氣息。苗栗縣資深藝術家賴添雲的作品「焮火銘文」，見證了歷史的偉大及重要事蹟。他們的作品都呈現當代膠彩藝術豐富的面貌與人文內涵。
台灣綠水膠彩畫會歡迎藝術愛好者及社會大眾蒞臨參觀，在層層色彩與細膩筆觸之間，感受膠彩藝術獨特的材質之美與創作精神，共同走入當代膠彩繽紛而深邃的藝術世界。展期至11月1日，頭份市公所藝術館每天開放時間從上午9點至下午4點（10月24日至26日光復節連假不開放）。
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