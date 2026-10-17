台灣綠水膠彩畫會在頭份推出會員聯展 作品呈現當代藝術多元豐富面貌

台灣綠水膠彩畫會在苗栗縣頭份市公所藝術館推出的「台灣綠水膠彩畫會會員聯展」今天上午舉行開幕式，展出的作品呈現當代藝術多元而豐富的面貌，展出期間至11月1日，市公所與膠彩畫會歡迎鄉親踴躍來欣賞。

頭份市公所指出，台灣綠水膠彩畫會前身為「台北市膠彩畫綠水畫會」，由林玉山、郭雪湖、陳進與第一屆省展特選的陳慧坤、許深州、黃鷗波等資深膠彩畫前輩在1990年共同發起成立，推舉黃鷗波為首任會長，每年定期舉辦會員聯展，迄今已有81名會員。

台灣綠水膠彩畫會表示，這次展覽，會員以膠彩藝術創作呈現當代藝術多元而豐富的面貌，展現台灣膠彩畫持續發展的創作實力與文化活力。作品題材涵蓋山水、花鳥、人物、風景、生態及抽象意象等多元內容，充分展現創作者對生命、土地與文化的深刻體悟。

其中，東海大學榮譽教授詹前裕的作品「綠蔭」，展現春天的大地綠意盎然、黑與棕色的驪駒，飽食後於榕樹下休憩，顯現出安歇在綠蔭中，散發著和平寧靜的氣息。苗栗縣資深藝術家賴添雲的作品「焮火銘文」，見證了歷史的偉大及重要事蹟。他們的作品都呈現當代膠彩藝術豐富的面貌與人文內涵。

台灣綠水膠彩畫會歡迎藝術愛好者及社會大眾蒞臨參觀，在層層色彩與細膩筆觸之間，感受膠彩藝術獨特的材質之美與創作精神，共同走入當代膠彩繽紛而深邃的藝術世界。展期至11月1日，頭份市公所藝術館每天開放時間從上午9點至下午4點（10月24日至26日光復節連假不開放）。

台灣綠水膠彩畫會在頭份市公所藝術館推出的「台灣綠水膠彩畫會會員聯展」今天上午舉行開幕式，展出作品呈現當代藝術多元而豐富的面貌。圖／頭份市公所提供

台灣綠水膠彩畫會在頭份市公所藝術館推出的「台灣綠水膠彩畫會會員聯展」今天上午舉行開幕式，展出作品呈現當代藝術多元而豐富的面貌。圖／頭份市公所提供

台灣綠水膠彩畫會在頭份市公所藝術館推出的膠彩畫會會員聯展今天上午舉行開幕式，會員現場示範膠彩創作並提供參觀民眾體驗。圖／頭份市公所提供