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宜居城市 徐欣瑩拚治水 鄭朝方推綠肺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩提出「環境永續 宜居新竹」三大政策，主張打造頭前溪親水廊道、成立智慧汙染監控中心，並推動全流域治水及智慧海綿城市。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹縣長選戰打「宜居牌」，國民黨縣長人選徐欣瑩提出環境永續三大政策，主打頭前溪親水廊道、智慧汙染監控及全流域治水；民進黨鄭朝方則提「森呼吸」政策，要把竹北「以樹為本」經驗擴及十三鄉鎮市，打造綠肺系統。

徐欣瑩表示，頭前溪是新竹重要河川，也是縣民休憩及生態保育的重要軸帶，未來將在既有河濱公園、自行車道及生態綠地基礎上，補齊水岸斷點、串聯沿線設施，逐步連結竹東、芎林、竹北至新竹市水岸空間，打造兼具生態與休閒功能的親水廊道。

針對環境汙染，徐欣瑩規畫成立「新竹縣智慧汙染監控中心」，監測空氣品質、水質、噪音、非法傾倒及河海岸等汙染，相關訊息將公開讓縣民掌握；此外，她也提出全流域治水策略，上游五峰、尖石加強山林保水及防洪，中游北埔、峨眉強化農業保水及聚落滯洪，竹北、湖口等都會區則打造「智慧海綿城市示範區」，以因應極端氣候。

新竹縣長候選人鄭朝方成立北埔、峨眉競選服務處。圖／鄭朝方競選團隊提供
新竹縣長候選人鄭朝方成立北埔、峨眉競選服務處。圖／鄭朝方競選團隊提供

鄭朝方強調「讓城市自由森呼吸」，盼將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣。他指出，市西公園保留一株近九十度傾斜、經樹醫師評估根系穩固的紅花風鈴木；縣福公園重建保留櫸木、樟樹、烏桕、苦楝等樹種，並以鳳凰木為核心打造「樹蔭之心」，未來串聯周邊公園形成綠地風廊。

鄭朝方規畫依十三鄉鎮市不同地理環境及特色，串聯公園、校園、通學步道及公共設施，並以四年推動生活樹蔭路線及涼蔭據點示範計畫，建立全縣樹木修枝及長期養護制度；另建立木質資材循環利用體系，推動修枝資材再利用及生物炭技術試驗。

徐欣瑩 鄭朝方 治水

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