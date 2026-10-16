影／苗栗中小學增設「教師休息室」 議員羅貴星批教育處行政效率不彰

苗栗縣議員羅貴星上午針對學校增設「教師休息室」的權益，點名批評縣府教育處行政效率不彰，去年11月他就此事質詢，教育處去年12月函復已有22校設置、另有6校具備規畫條件，但迄今近一年卻僅增加坪林國小一校，甚至後續報告還出現學校名單重複的疏失。

縣長鍾東錦回應時為教育處緩頰表示，增設教師休息室的點子很好，但教育處很忙，業務真的很多，先前因汛期關係，各校重點都放在維護校園安全，現在汛期結束後，希望各校利用閒置空間提報計畫申請，除了對教師表達尊重，他也鼓勵學校要有一點「零用錢」讓教師在休息室可以喝咖啡、喝茶或取用小點心。

羅貴星指出，他提出的教師休息室並非單人休息室，類似航空公司VIP候機空間，縣內有6校具體可行，卻無法積極推動完成，未來如何面對教師身心健康、行政負擔問題？相較於台北市先期試辦16校，每周平均使用率高達八成，今年將擴大規畫30至50校，每校最高補助145萬元。

他肯定縣府多數局處願意溝通、追蹤並落實地方建設，但要求教育處拿出同樣的行政效率，於一個月內提出教師休息室補助及管理規範 ，三個月內完成全縣學校需求調查，建立年度推動目標及教師身心支持措施。

教育處副處長彭德俊表示，各校設置教師休息室要有足夠空間等條件，6所具備條件的學校已研擬計畫提報，縣府會審議辦理。