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文化公園整建後首發！ 鄭朝方邀竹北市民10月31日萬聖節變裝踩街

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供
整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供

整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」10月31日下午3時登場，集結24組在地社區舞蹈團體，並有萬聖搞怪大遊行、火舞秀、親子唱跳及免費遊樂設施，竹北市長鄭朝方邀市民變裝踩街、三代同堂共舞。

「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時至晚間9時，在文化公園登場。今年活動集結24組在地社區舞蹈團體輪番獻藝，延續去年「搖滾爺奶」帶來的感動，持續打造三代同堂的歡樂嘉年華。

竹北市公所表示，現場規畫「萬聖搞怪大遊行」、「萬聖遊樂園」、火舞秀與主題市集，邀請市民發揮創意變裝踩街。值得一提的是，歷經整建的文化公園，也將以嶄新面貌迎來首場大型活動。

今年活動由舞蹈老師刺刺編排大會舞，以竹北之歌「風起了」為主題，號召市民跨世代共舞；另邀請「即將成真火舞團」帶來「寶島烈焰」火舞秀，以及YOYO家族草莓姐姐、南瓜哥哥與親子唱跳同樂。

園區也引進摩天輪、小火車及旋轉木馬等設施，提供民眾免費搭乘，並結合「萬聖市集」與「竹北好市」文創、美食攤位，提供全齡歡樂體驗。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是一座充滿年輕活力與藝文氣息的城市，去年「搖滾爺奶」帶給大家滿滿感動與熱情，今年公所持續推動跨世代融合，讓大小朋友都能在全新優化的公共空間享受節慶氛圍，展現竹北自信、多元且具凝聚力的城市美學。

鄭朝方邀請市民10月31日發揮創意，穿上萬聖裝扮加入踩街行列，共同感受竹北萬聖狂歡夜；活動遊行路線及周邊交通資訊，可關注竹北市公所臉書。

整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場。圖／竹北市公所提供
整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場。圖／竹北市公所提供

整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供
整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供

整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供
整建後的新竹縣竹北市文化公園將迎來首場大型活動，「2026竹北萬聖舞動嘉年華」將於10月31日下午3時登場（圖為去年竹北萬聖舞動嘉年華）。圖／竹北市公所提供

竹北 鄭朝方 萬聖節

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