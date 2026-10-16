大小朋友嗨翻！史努比降臨2026桃園萬聖城 安排多場人偶見面會

「2026桃園萬聖城」將於10月24日盛大開城，一路熱鬧至11月1日，今年最大亮點，是全球人氣PEANUTS™首度降臨，將舉辦多場Snoopy人偶見面會，讓大小朋友能近距離互動拍照。此外，開城當天傍晚6時30分將舉辦「開城演唱會」，陪伴全場民眾一路從傍晚嗨到晚上9點。

2026桃園萬聖城將於桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園登場，今年結合全球超人氣IP PEANUTS™，打造9座藝術特色裝置、萬聖節限定鬼屋與豐富的特色市集。邀請民眾跟著Snoopy一起「不給糖，就搗蛋」，留下今年秋天最難忘、最萌的萬聖節美好回憶。

觀旅局表示，活動期間將舉辦多場Snoopy人偶見面會，喜歡PEANUTS™的粉絲們千萬別錯過。此外，備受矚目的Snoopy萬聖節限定動畫秀也將於活動期間每日晚上18:00起，每半小時展演1次、每次5分鐘，帶來PEANUTS™世界充滿奇幻與節慶氛圍的精彩視覺饗宴。

開城當天，邀請堅強卡司輪番登台，主持人由「寶賤Hao」擔任，演出陣容包括人氣樂團「粗大Band」、實力歌手「ANGIE安吉」、OUBA MUSIC金琳與裴晟秀、全能唱作男神「黃偉晉」，以及壓軸登場的潮流創作才子「派偉俊 Patrick Brasc」熱力開唱，一路嗨到晚上9點。

此外，今年匯聚多元表演活動，詳細活動資訊請持續關注2026桃園萬聖城活動官網 : https://halloweencity.tycg.tw/

觀旅局提醒，萬聖城假日免費接駁車自中午12時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站（萬壽路出口）」發車直達活動會場，每20分鐘一班；機車族則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

開車的民眾建議導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場，搭乘就送限量萬聖小禮物 。假日會場周邊停車場飽和時，市府即會啟動彈性管制措施，避免車流壅塞在會場周邊，也鼓勵民眾多利用公車路線前往會場。

觀旅局提醒，萬聖城假日免費接駁車自中午12時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(萬壽路出口)」發車直達活動會場，每20分鐘一班；機車族則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。圖／桃園市觀旅局提供

「2026桃園萬聖城」將於10月24日盛大開城，今年最大亮點，是全球人氣PEANUTS™首度降臨，將舉辦多場Snoopy人偶見面會。圖／桃園市觀旅局提供