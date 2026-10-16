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竹東二重交通需求增 鄭朝鐘促工研院增YouBike、5608尖峰增班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮二重地區人口增加，交通需求也隨之攀升。縣議員鄭朝鐘要求工研院東、西大門增設YouBike站點，並解決5608公車滿載、脫班造成學生搭不上車問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹東鎮二重地區人口增加，交通需求也隨之攀升。縣議員鄭朝鐘要求工研院東、西大門增設YouBike站點，並解決5608公車滿載、脫班造成學生搭不上車問題。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹東鎮二重地區人口增加，交通需求也隨之攀升。縣議員鄭朝鐘要求工研院東、西大門增設YouBike站點，並解決5608公車滿載、脫班造成學生搭不上車問題；縣府表示，工研院東大門站已納入規畫，另將研議熱門通學時段增開快捷公車。

鄭朝鐘今在議會質詢指出，二重地區人口持續增加，但YouBike站點布局不足，工研院周邊更是明顯缺口，不少工研院員工及居民希望騎YouBike銜接上員火車站及竹東市區。他先前已建議在工研院東、西大門兩側增設站點，希望縣府加速協調土地及建置程序，以YouBike補足大眾運輸最後一哩。

鄭朝鐘另關切竹東往新竹市的5608公車，指出該路線是學生及上班族重要通勤工具，近期卻頻傳脫班、滿載，尤其上下學尖峰時段問題嚴重。他接獲反映，日前甚至約有70、80名學生因車輛滿載無法上車，有學生為準時抵達二重國中，清晨6時10分就得搭第一班車。

鄭朝鐘認為，5608雖屬公路局新竹區監理所管轄，但縣府仍應設法協助，建議比照快捷公車增班模式，在上下學及上下班尖峰時段增加一至兩班，補足竹東至二重、縣市交界一帶運能。

新竹縣交通處長姜禮仙表示，今年竹東規畫新增3處YouBike站點，包括上館國小、大同社區及工研院東大門，其中工研院東大門仍涉及土地使用及相關契約程序，完成後即可辦理通電及設施設置，其餘兩站已開工。

針對5608問題，姜禮仙指出，該路線由新竹區監理所管轄，目前主要問題之一是客運駕駛不足，縣府將持續協調監理所及業者，也會研議由快捷公車支援。

新竹縣長楊文科表示，5608是竹東往新竹市的熱門路線，學生因滿載搭不上車「問題非常嚴重」，已要求交通處研議在上下學熱門時段，以縣府快捷公車補足竹東至竹市關東橋等縣境路段運能，並釐清路權及路線競合問題，將「窮盡一切辦法」突破法令及經費限制，解決學生通學需求。

鄭朝鐘 YouBike

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