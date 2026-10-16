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桃捷工局踏勘「內壢、宋屋、楊梅線」路廊、盼為楊梅交通奠基礎

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
為加速推動楊梅地區軌道建設，桃園市捷工局長劉慶豐16日率領規畫團隊，自平鎮出發至楊梅地區 ，沿線步行踏勘捷運「內壢、宋屋、楊梅線」路廊。記者江婉儀／攝影
為加速推動楊梅地區軌道建設，桃園市捷工局長劉慶豐16日率領規畫團隊，自平鎮出發至楊梅地區 ，沿線步行踏勘捷運「內壢、宋屋、楊梅線」路廊。記者江婉儀／攝影

為加速推動楊梅地區軌道建設，桃園市捷工局長劉慶豐16日率領規畫團隊，自平鎮出發至楊梅地區 ，沿線步行踏勘捷運「內壢、宋屋、楊梅線」路廊，期盼及早為楊梅納入桃園捷運路網奠定基礎。劉慶豐表示，透過踏勘確認是否有可行的路線，讓整個計畫就有機會提早10年，讓捷運路線盡早實現。

二階捷運路網於2022年通過，原先桃市府規畫「內壢宋屋楊梅線」於平鎮台66線以南，利用桃園鐵路立體化延伸楊梅地區的騰空路廊，經宋屋、埔心延伸至楊梅。但鐵道局目前無相關規畫，為符合楊梅民眾期待，市府決定辦理現地勘查、重新規畫，希望藉由實地踏勘找尋一條通往楊梅的可行路廊。

劉慶豐表示，經初步檢討發現，若按照以前的2.0路線規畫，推動時間遙遙無期，且所需要的用地費可能會大幅上升，因原先規畫是利用鐵路地下化後騰空的路廊，但事實上鐵路地下化工程通過台66線後仍採用引道設計，實際上並無外界所預期的騰空路廊可供利用。

劉慶豐指出，至於臨時軌的部分，未來是採取徵用或租用土地的方式，後續仍會歸還給民眾，因此也沒有多餘的空間可以使用。另外台鐵埔心、楊梅沿線的路廊沿線人口發展較稀疏，對整體捷運路線來說，效益較小，而市府在考量的整體路網，也會考量地方發展的均衡性，且楊梅算是桃園較偏南端的地區，捷工局盼讓桃園市更均衡發展。

國民黨議員周玉琴表示，過去鐵路地下化未到楊梅，捷運紅線延伸也困難，地下化、高架化等等討論許久，楊梅地方民眾也非常期待，踏勘算是展開第一步，盼能順利推展。

民進黨議員王珮毓提到，未來平鎮捷運捷橘線、平鎮車站等共構，平鎮也是未來龍科三期大量人潮紓解的重要替代轉運處之一，呼籲市府完整規畫相關的相關路網，讓路線更加優化。

無黨籍議員李家興指出，楊梅發展快速、高科技產業人員進駐及龍科三期外溢效應等，捷運路網已迫切需要，市府務必重視捷運路網延伸至楊梅的重要性。

為加速推動楊梅地區軌道建設，桃園市捷工局長劉慶豐16日率領規畫團隊，自平鎮出發至楊梅地區 ，沿線步行踏勘捷運「內壢、宋屋、楊梅線」路廊。記者江婉儀／攝影
為加速推動楊梅地區軌道建設，桃園市捷工局長劉慶豐16日率領規畫團隊，自平鎮出發至楊梅地區 ，沿線步行踏勘捷運「內壢、宋屋、楊梅線」路廊。記者江婉儀／攝影

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