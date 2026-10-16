新埔往竹科天天塞 縣議員緊盯縣道117線、褒忠路拓寬進度

新竹縣道117線褒忠路段串聯新豐、新埔、竹北，是通往竹科及新竹工業區的重要道路，長年尖峰壅塞。縣議員呂宛庭今在議會質詢時關切拓寬進度，縣府表示，褒忠路拓寬工程已決標，總經費9.7億元，預計11月中旬正式動工。

呂宛庭指出，縣道117線褒忠路段匯集新埔、新豐及工業區大量車流，上下班尖峰時段壅塞嚴重，車流甚至從文山路一路回堵至義民廟周邊，部分路段轉向空間不足，也容易因視線死角及車流交織發生交通事故。

呂宛庭說，褒忠大橋現有路幅狹窄，且橋梁限重20公噸，拓寬工程已爭取多年，地方相當關心確切動工期程。她也提醒，過去橋面修復期間曾發生交通事故，希望施工期間妥善規畫交通維持及車流動線，並加強與沿線居民溝通。

呂宛庭也關切縣道117線16K至19K改善進度，指相關可行性評估已完成，地方多年來持續爭取規畫經費，希望縣府加速推動；另寶石橋也是關西、新埔居民前往竹科的重要通勤道路，現有橋寬及引道條件有限，盼一併改善人車通行安全。

新竹縣長楊文科表示，縣道117線是串聯新豐、新埔至竹北的重要道路，新豐至新埔路段短期先以道路刨鋪改善，已爭取約7500萬元，另有1155萬元修繕調整經費申請中；義民廟、褒忠橋至竹北路段則將進行橋梁及道路拓寬。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，褒忠路拓寬工程總經費9.7億元，已完成發包，因涉及跨河構造，須向經濟部水利署第二河川分署申請，10月已取得核定，行政程序完備，預計11月中旬正式開工。

至於縣道117線16K至19K改善，戴志君表示，縣府已向公路局爭取1200萬元規畫經費，但截至10月中旬中央尚未召開審查會議，也未核定補助，縣府已自編經費辦理後續綜合規畫，預計明年正式啟動；寶石橋改善規畫也已完成，今年4月提送公路局爭取約7.5億元改建經費，目前同樣尚待中央審查。