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開戰鄭朝方！陳冠宇控挪千萬豪裝市長室、竹北市庫開始吃老本

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長選戰延燒竹北市民活動中心，近期多名竹北市民代表參選人接連質疑竹北市民活動中心工程進度、變更設計及追加預算。圖／竹北市公所提供
新竹縣長選戰延燒竹北市民活動中心，近期多名竹北市民代表參選人接連質疑竹北市民活動中心工程進度、變更設計及追加預算。圖／竹北市公所提供

新竹縣長選戰延燒竹北市民活動中心，無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今質疑，前市長何淦銘任內編列2200萬元裝潢工程，市長鄭朝方上任後卻疑挪用近千萬元裝修市長辦公室，要求公開實際金額及內部空間。對此竹北市公所稍後將說明。

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇指出，何淦銘擔任竹北市長任內最後一年，曾編列2200萬元的市民活動中心暨行政大樓辦公空間裝潢工程，且連續兩年編列並獲市民代表會通過，原本希望盡速完成內部裝修、讓市民使用。

陳冠宇質疑，鄭朝方上任後除變更設計、追加預算，更將原本用於內部裝潢的2200萬元經費中「挪用近千萬元」裝修市長辦公室。他稱，過去竹北市長辦公室較為開放，民代及民眾可進出與市長、主任秘書討論市政，但重新裝修後，「時常大門深鎖」，質疑公共辦公空間是否有必要投入如此高額經費。

陳冠宇也向鄭朝方提出3項問題，包括歷任市長皆可使用原有辦公空間，為何上任後需要大幅裝修；原編列2200萬元預算用途及調整依據為何；以及市長室實際裝修金額究竟多少，是否願意公開市長室內部照片，供媒體及市民檢視。

陳冠宇更批評，鄭朝方任內活動及工程經費增加，屢有變更設計、追加預算情形，並質疑市庫開始吃老本，「如給他當上縣長，縣長官邸可能又會重新裝潢吧？」

國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯也質疑，鄭朝方任內專案管理、設計監造多次分段發包，包括2024年專案管理413萬元、設計監造784萬元，2025年又編列620萬餘元，要求公所說明重複發包原因，並公開相關費用及追加預算細目。

民眾黨竹北市民代表參選人李心然則指出，活動中心主體工程2024年3月底已申報竣工，鄭朝方接手時進度已逾9成，但後續內裝耗時多年、經費也持續增加，如今其他樓層啟用時間仍未明，要求公開各樓層經費、進度及全棟啟用時間表。

竹北市公所先前強調，工程因使用執照及前任遺留7項缺失影響進度，鄭朝方上任後逐一處理。去年9月取得使用執照，內裝總經費1.36億元，含客委會核定補助5000萬元。

新竹縣長選戰延燒竹北市民活動中心，無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今質疑，前市長何淦銘任內編列2200萬元裝潢工程，市長鄭朝方上任後卻疑挪用近千萬元裝修市長辦公室。圖／取自陳冠宇臉書
新竹縣長選戰延燒竹北市民活動中心，無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今質疑，前市長何淦銘任內編列2200萬元裝潢工程，市長鄭朝方上任後卻疑挪用近千萬元裝修市長辦公室。圖／取自陳冠宇臉書

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