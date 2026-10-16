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「桃小巴」下周路線破百 頻傳事端…民代促檢討

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今年7月推「桃小巴」解大客車司機荒，現在成為深入鄰里的重要交通工具，下周路線將破一百條。記者陳俊智／攝影
桃園今年7月推「桃小巴」解大客車司機荒，現在成為深入鄰里的重要交通工具，下周路線將破一百條。記者陳俊智／攝影

桃園今年7月開辦「桃小巴」解大客車司機荒，路線截至目前已97條，下周將破百，預計明年底突破200條，但問題也隨服務量能增加浮現，近日陸續傳出司機逼車、設站未通知民眾等爭議，民代要求市府檢討；交通局表示，相關爭議已有懲處及精進作為，未來規畫新路線會更謹慎。

桃園近日有民眾晚上開車回家遭後方桃小巴惡意逼車，對方不但貼近未保持安全距離，還狂閃大燈，還一路跟到她家社區警衛室，經詢問，才知對方嫌她開太慢；民眾她強調自己依照速限行駛，但司機不聽，面對民眾拍照錄影也嗆聲「要檢舉就檢舉」等語，雙方最後不歡而散。

民眾將影片PO上網，稱有打1999反映此事，但案件因承辦人請假擱置了5天，抱怨「這幾天都不敢回家」；事件引發廣大網友討論，不少人的痛批司機沒水準，議員黃家齊也要求市府調閱行車紀錄查明真相，也要加強司機教育訓練、業者管理與申訴機制。

關於桃小巴，近日有民眾早上一覺醒來發現門口多了一根桃小巴停課站的站牌，感覺特別突兀，抱怨市府事前沒通知，先斬後奏；另外，也有民眾反映桃小巴車身雖有路線標示，但引擎蓋的標示夜間缺照明，擋風玻璃的LED牌太小，夜裡在照明不足的地方很難一眼辨識，往往看清楚要舉手搭車時，車子就從身旁呼嘯而過。

黃家齊說，市府推動政策不能只求快，品質與安全更重要，設站點前要說清楚，司機出問題就查到底。

交通局表示，桃小巴業者已聯絡上民眾，除向民眾道歉，也懲處行為不當司機，交通局則依合約對業者計點裁罰，警惕業者加強管理。

針對站牌設置一事，主因桃小巴現在除了替代運量較少的市區公車之外，也肩負深入社區鄰里功能，所以部分地區會有新站點設置。站點設置前，交通局都會聯絡當地里長一同會勘，也會跟周邊住戶討論溝通，但部分站點位於社區大樓旁，住戶眾多，難召集所有人一起討論，以至於部分民眾看到新站牌時覺得突兀，未來會加強聯繫周知。至於標示不明一事，會再要求司機經過站牌前放慢車速。

桃園今年7月推「桃小巴」解大客車司機荒，現在成為深入鄰里的重要交通工具，下周路線將破一百條。記者陳俊智／攝影
桃園今年7月推「桃小巴」解大客車司機荒，現在成為深入鄰里的重要交通工具，下周路線將破一百條。記者陳俊智／攝影

桃小巴 司機 逼車

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