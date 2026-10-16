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高虹安建設停擺？市府無奈揭真相：前朝爛攤處理不需要時間？

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府。圖／聯合報系資料照
新竹市政府。圖／聯合報系資料照

年底大選逼近，竹市選情日益加溫。民進黨新竹市長參選人莊競程近日接連開記者會抨擊新竹市長高虹安執政近四年重大建設停擺、工程管理嚴重失能。面對選前來勢洶洶的政治議題攻防，有市府員工私下吐心聲，指莊競程指控的「四大建設」幾乎是前市長林智堅任內發包或規畫的案子，現任市府這四年來幾乎都在收拾殘局，莊是不是要先去了解一下這些建設的工程細節？

莊競程昨開記者會，點名總圖、兒童探索館、國際展演中心及站前晶品城四大建設，批評高虹安市府工程管理失能、決策反覆，大建設不是進度落後，就是重新設計、反覆變更。莊也揭露自己的競選團隊被市府以行政不中立為由驅趕。

對此，市府員工向本報指出，對於這些指控感到心寒與遺憾，選舉不應該為了拉抬聲量，就抹煞第一線公務人員數年來的努力，並逐一還原各大爭議工程的歷史脈絡與背後真相。

針對兒童探索館（現規畫為科學教育館）的延宕爭議，市府員工透漏，該案停擺的主因在於前市府任內發包的承包商履約不力，後期甚至直接停工擺爛。現任市府只得依法解約、重啟招標。然而，由於兒探館屬於解約後的「接續工程」，承接風險極高，導致市場上許多建築團隊興趣缺缺，連「原本前朝找來的建築師都不願意接手」。市府員工奔走多時，好不容易才成功邀請到桃園市總圖書館的設計團隊接手規畫。前朝留下來的爛尾工程，怎麼能指責接手的人進度慢？

談及國際展演中心，該市府員工說，該案在前市府時期「僅把地基挖掉、灌漿完成後，廠商就擺爛不施工」，市府最終被迫依法解約，也因此導致中央補助款遭收回。市府事後並未放棄，先前受限於市府財政規模，曾一度評估改採「設定地上權」引進民間資金；直到財劃法通過、地方財政困境解套後，市府才得以由地方自行編列預算承擔建置責任，全力推動展演中心重啟。

至於爭議多時的站前晶品城，該市府員工說明，該案本質為BOT案，在合約條款規範下，營運主導權均在廠商端，市府僅能依法收取權利金。總圖書館也是在前任市府任內的設計，除了建築結構複雜、涉及高難度木紋模板施工等因素外，另一個延誤的原因則是開挖後發現隱蔽的地下管線，導致施工廠商必須停止工程，先將管線移除才能進行接續的興建工程。

該市府員工表示，莊競程來到新竹不過短短半年，顯然不了解這些工程長年累積的歷史病灶，一味將前朝管理失職的後果，全數推給這四年來辛苦收拾殘局的市府人員，讓基層感到無比冤枉。呼籲參選人應回歸客觀事實論政，體諒第一線公務員的辛勞，切莫為了個人選情，一再撕裂市府團隊與市民之間的信任。

高虹安 時間 莊競程

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