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超人力霸王降臨新竹！高虹安開箱星際基地 萬聖大遊行31日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影
今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影

新竹市每年盛事萬聖節大遊行將於10月31日19時登場，今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題於今天舉行宣傳記者會，市長高虹安說，即日起至31日，為期16天，市府大廳、府前廣場、幸福廣場及美術館等場域將被打造為星際基地，透過主題展、城市打卡、扭蛋互動等系列活動，串聯城市空間，讓民眾走進新竹街區，就能感受佳節歡樂氛圍。

高虹安指出，即日起登場的超人力霸王主題展「英雄登陸中」，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點，邀請民眾與超人、怪獸合影留念，還能參與人氣票選，選出最受歡迎的超人，得票最高者將於31日萬聖大遊行當天驚喜現身。

此外，活動推出「超人基地站」扭蛋兌換活動，民眾完成指定拍照打卡任務，並上傳社群平台分享，即可轉扭蛋，每日限量，有機會獲得超人力霸王限定周邊好禮，邀請民眾一起解鎖星際任務、收集宇宙能量。

高虹安表示，萬聖節壓軸重頭戲「星際萬聖大遊行」將於10月31日19時登場，集結新象創作劇團、缺席舞團-奇幻劇團、好玩的劇團、紅鼻子馬戲團、玉米雞劇團、飛弦南島舞團、索羅歐洲古典民俗舞團等多組表演團隊，帶領大小朋友歡樂踩街、熱情互動，打造熱鬧繽紛的星際遊行。府前廣場主舞台將從18時15分起不間斷演出好玩的劇團、紅鼻子馬戲團、東森yoyo家族及超人力霸王見面會等節目，還有有趣的超人對打秀等你來欣賞。

文化局指出，除了遊行與舞台演出，當日16時起，二二八公園也將同步舉辦「星際能量市集」，集結20攤美食、創意小物及手作甜點，讓民眾在參與活動之餘，也能享受逛市集的樂趣。活動當天，扭蛋數量也將加碼，民眾可前往二二八公園草皮參與指定打卡任務，完成挑戰、收集驚喜，為萬聖節增添更多樂趣。

為延伸節慶熱度、串聯在地商圈，10月31日晚間7時至9時也將推出萬聖節店家討糖活動，共有15家店家響應，民眾可依活動地圖走訪參與店家，收集糖果與節慶驚喜，讓萬聖節歡樂從活動現場延伸至城市街區。

市府說，邀請全台民眾響應「宇宙集結令」，把握31日萬聖節活動，帶著家人朋友變裝出任務，體驗超人力霸王主題展、互動扭蛋、星際能量市集、萬聖大遊行及店家討糖等豐富內容，一起化身地球防衛隊員，與英雄並肩守護風城，留下難忘的節慶回憶。

今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影
今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影

今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影
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新竹市每年盛事萬聖節大遊行將於10月31日19時登場，今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題於今天舉行宣傳記者會。記者王駿杰／攝影
新竹市每年盛事萬聖節大遊行將於10月31日19時登場，今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題於今天舉行宣傳記者會。記者王駿杰／攝影

今年市府首度攜手國際經典IP「超人力霸王（Ultraman）」，以「宇宙集結令」為主題，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點。記者王駿杰／攝影
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高虹安指出，即日起登場的超人力霸王主題展「英雄登陸中」，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點，邀請民眾與超人、怪獸合影留念，還能參與人氣票選。圖／新竹市府提供
高虹安指出，即日起登場的超人力霸王主題展「英雄登陸中」，於市府大廳、市府走廊、幸福廣場、府前廣場及美術館等地設置主題裝置與立體打卡點，邀請民眾與超人、怪獸合影留念，還能參與人氣票選。圖／新竹市府提供

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