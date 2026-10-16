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三腳犬貓幫忙養！市議員促找家 竹縣府擬加碼4倍補助至1.2萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣動物保護教育園區目前有32隻三腳狗、2隻三腳貓，認養率偏低。聯合報系資料照
新竹縣動物保護教育園區目前有32隻三腳狗、2隻三腳貓，認養率偏低。聯合報系資料照

新竹縣動物保護教育園區目前有32隻三腳狗、2隻三腳貓，認養率偏低。縣議員朱健銘今在議會質詢時，要求縣府強化傷殘犬貓照顧及認養措施；動保所回應，規畫將三腳犬貓認養補助由3000元提高至1萬2000元，減輕飼主後續照顧負擔。

朱健銘指出，部分流浪犬貓因遭捕獸夾等原因截肢，成為三腳犬、三腳貓，這些傷殘犬貓即使接受治療，認養率仍相當低，縣府應思考如何提高民眾認養意願，除協助牠們恢復健康，更重要的是幫牠們找到適合的家。

朱健銘也指出，1959動物救援通報案件增加，除了傷殘犬貓，每逢奶貓季更需要大量人工照顧，流浪犬貓出生後沒有飼主，「牠們的爸爸媽媽就是新竹縣政府」，縣府應負起照顧責任，檢討現有醫療經費及照護人力是否足夠。

朱健銘也說，目前園區收容上百隻犬貓，卻僅有1名具臨床經驗的獸醫師負責醫療，工作量明顯過重，要求縣府加速補充專業人力；另有民眾反映，浪貓送至收容所接受絕育後，返家出現貓瘟感染情形，也要求動保所強化手術環境、防疫及隔離措施，降低交叉感染風險。

新竹縣動保所長何志豐表示，目前所內有32隻三腳狗、2隻三腳貓，經適當治療後，多數都能恢復正常生活，但民眾認養時常考量輔具、醫療及後續照顧費用，因此降低認養意願。

何志豐說，動保所規畫針對已截肢的三腳犬貓，將「浪愛回家」原有3000元補助提高至1萬2000元，可用於購買輔具、寵物保險及相關照顧費用，搭配認養及照護資訊宣導，提高認養機會。

何志豐說，因動保案件增加，醫療經費也持續提高，從2025年原編166萬元，明年預計增加至330萬元；奶貓平均約4小時就須餵食一次，過去甚至由同仁上下班帶回家照顧，目前正評估委外專業團隊照護，減輕人力負擔並降低疾病風險。

至於園區僅有1名具臨床經驗獸醫師，何志豐表示，規畫配合農業部動物醫事助理制度，招聘2名具資格的專業人員，在獸醫師指導及法規允許範圍內協助醫療；針對貓瘟疑慮，也將強化手術室清消，貓隻進所後先基本檢查，發現疑似症狀即隔離並調整或暫停手術。

新竹縣動物保護教育園區目前有32隻三腳狗、2隻三腳貓，認養率偏低。縣議員朱健銘今在議會質詢時，要求縣府強化傷殘犬貓照顧及認養措施。記者黃羿馨／攝影
新竹縣動物保護教育園區目前有32隻三腳狗、2隻三腳貓，認養率偏低。縣議員朱健銘今在議會質詢時，要求縣府強化傷殘犬貓照顧及認養措施。記者黃羿馨／攝影

新竹縣動保所長何志豐表示，目前所內有32隻三腳狗、2隻三腳貓，經適當治療後，多數都能恢復正常生活。記者黃羿馨／攝影
新竹縣動保所長何志豐表示，目前所內有32隻三腳狗、2隻三腳貓，經適當治療後，多數都能恢復正常生活。記者黃羿馨／攝影

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