竹市與日本宮崎市締結友好城市 清山知憲：風與陽光相伴兩市攜手

新竹市與日本宮崎市昨於市府舉行友好城市締結儀式，由市長高虹安與宮崎市長清山知憲共同簽署友好城市協定，建立兩市長期合作夥伴關係，進一步深化台日地方城市間的友誼與交流。高虹安說，這次締結友好城市對新竹市意義重大，協定內容涵蓋「產業交流、觀光旅遊及城市品牌交流、市民交流」等面向，期待未來雙方能以此為基礎，逐步拓展至教育、文化、體育及青年交流等，讓友好城市的交流從政府層級進一步深入學校、企業、文化團體及市民之間。

宮崎市議會議長鈴木一成、日本台灣交流協會副代表川合現昨都到場，市府並於晚間舉辦歡迎晚宴，由高虹安、議長許修睿、秘書長張治祥、議員陳啟源共同接待，席間互動熱絡。

清山知憲指出，竹市兼具竹塹古城的歷史底蘊與先進的半導體產業，是一座極具魅力的城市；宮崎市則擁有豐富的觀光資源、多元的產業結構及特色物產，更是職業棒球、職業足球、橄欖球及網球隊伍的集訓勝地，台灣樂天桃猿隊亦曾前往移地訓練。期盼以這次的產業交流為起點，進一步拓展至運動、觀光及市民往來等層面。清山知憲並以新竹「風城」與宮崎「太陽之城」的特色為喻，期待風與陽光相伴，兩市攜手邁向永續發展。

鈴木一成表示，宮崎市議會2024年曾訪問新竹市議會，受到熱情接待。其後，雙方透過日臺友好議員聯盟的成立，以及在新竹縣舉辦的宮崎商務研討會等活動，深化雙邊關係。宮崎市議會將全力支持兩市往後推動更具體的交流與合作。川合現說，竹市與宮崎市各有優勢，藉由協定簽署可促使雙方進一步相互提升，提及青年世代對於建立長期市民交流基礎具有重要意義，期待未來能促成更多兩市青年間的交流。

高虹安指出，宮崎市此行於新竹國賓大飯店舉辦「台灣宮崎半導體商務會議」，市府高度重視此次產業交流，並積極協助邀請新竹科學園區管理局、陽明交通大學及台灣相關企業與產業團體共同參與，期盼透過商務會議，促進台日雙方深入了解彼此產業環境與合作需求，讓兩市的「城市友好」進一步轉化為「產業共好」。另外，宮崎市訪團此行也會前往參訪南寮漁港及竹風漁市，將可看見市府積極推動漁港轉型、地方產業創生及漁業觀光行銷的具體成果，藉此對於竹市的城市治理與產業發展有更深入的認識。

會後，高虹安致贈清山知憲「新竹玻璃工藝品」，以「宮崎市花菖蒲」與「新竹市花杜鵑花」為主題創作，作為兩市締結友好城市紀念，象徵兩市真摯長久的情誼；清山知憲則致贈高虹安印有兩市市花的「衝浪板造型紀念牌」，並提及宮崎市以衝浪聞名，為世界級的衝浪聖地，邀請高虹安日後到訪宮崎市體驗衝浪，並期盼雙方持續交流、攜手合作。