苗栗「產專二」流標42次 禾榮科技15.55億得標

苗栗縣後龍高鐵特定區產業專區「產專二」昨天標售決標，縣長鍾東錦直呼「令人振奮的消息」，期待「產專一」也能順利標售，得標的禾榮科技公司進駐後龍鎮苗栗縣醫療產業健康園區，運用先進的硼中子捕獲治療癌末病患，將能造福地方。

苗栗縣後龍高鐵特定區五點一公頃產專一、二點一九公頃產專二，標售四十二次都流標，昨天第四十三次標售，「產專二」終於決標，禾榮科技以十五點五五億元得標。

鍾東錦指出，產專一、二高鐵苗栗站下車就到，且地價與新竹高鐵站差一截，價格相對便宜許多，產專二終於標售出去。此外，產專一是高鐵特定區精華地段，也希望盡快標售出去。

鍾東錦說，禾榮科技來後龍高鐵特定區後，在陽明交大苗栗校區也會有位置做研究，禾榮科技加速器型硼中子捕獲治療器，台北榮民總醫院應用在癌末病患治療，就近的苗栗縣醫療產業健康園區促參案如果有陽明醫學院，禾榮科技團隊進駐，癌末病人有機會獲得治療。