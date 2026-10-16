桃園中壢2處社宅動工 預計蓋608戶

桃園市持續推動社會住宅興建，中壢體育園區周邊再添兩處社宅，昨天動工，總經費約五十億五百萬元，預計興建六百零八戶，二○三○年底完工，提供一至三房房型，滿足青年、小家庭及多元型態居住需求。

桃園市副市長王明鉅昨天出席「中運段五十與二三五地號新建社宅」開工典禮，「中壢六號中運社宅」及「中壢七號興元社宅」分別鄰近捷運綠線Ｇ二十七、Ｇ二十六站及中壢體育園區，基地面積約七千九百及七千二百平方公尺，規畫興建六棟地下二層、地上十三至十四層建築。

基地鄰近國道一號平鎮系統交流道，可銜接周邊中東路、龍岡路及中山東路，未來將透過步行系統串聯捷運站區。桃園市住宅發展及都市更新處表示，本案於社宅規畫公托中心、身障服務中心及南桃園服務據點，結合戶外景觀與鄰近公園，打造兼具居住、照顧及交流功能的共享空間。

都更處指出，桃園市社宅目前已入住十四處、共四千三百七十四戶，興建中九處、共二千零四十三戶，另包含日前開工的中壢捷運Ａ二十一「環北社宅」，共有十四處基地、約四千六百六十九戶將陸續開工，預計全市社宅於二○三○年完工總數將達一萬戶。

王明鉅表示，桃園社宅自建比例高，新北、台中都曾來取經，桃園政策涵蓋租金補貼、包租代管及容積獎勵等。待中央通過可負擔住宅自治條例後，光是中壢體育園區就可提供逾三百戶可負擔住宅，讓年輕人及小家庭以約市價一半的價格入住。

此外，桃園推可負擔住宅，自治條例今年五月送中央內政部審查，目前內政部還在收集各部會意見，市長張善政曾隔空向賴清德總統喊話「趕快過」，國土署則回應「不反對」，但籲市府留意產權爭議問題。都發局回應，據與中央了解，目前行政院仍持續跨部會研議討論中，市府將持續關注中央制度規畫進度。