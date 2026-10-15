「洋流」席捲新竹！70間台派友善店家響應 林士凱：全城表態

民進黨新竹市西區議員陳建名今攜手北區議員參選人林士凱，在廟口鴨香飯發放「程風」、「洋流」飄帶，吸引大批民眾排隊；繼日前台派大辦桌活動後，林士凱公布的「新竹台派友善店家」名單，短短2天已有70間店家響應。

林士凱表示，過去總有人認為新竹台派支持者不多，但從日前台派大辦桌的參與情況，到今天一早就有民眾排隊索取飄帶，讓他更加確信許多人其實一直都在，希望透過這次串聯，讓民眾知道在熟悉的街道、經常光顧的店家，也有人抱持相同理念。

林士凱指出，台派精神不分政黨，只要認同台灣、尊重民主自由，並具備治理能力，就是彼此能夠合作的最大公約數。

談到友善店家名單短短2天增加至70間，林士凱表示，許多店家願意公開表達立場，其中有人過去從未參與政治活動，這次卻主動提供店面作為文宣索取據點。他認為：「沒有人需要為自己的認同道歉」，認同台灣、珍惜民主，本來就可以大方說出來。

林士凱表示，從台派大辦桌到此次飄帶發放，都讓外界看見新竹台派支持者的聲音，並以「全城表態，全程表態，新竹已經起風了」形容近期活動熱度。

林士凱也感謝響應活動的店家及到場排隊民眾，並表示自明日起，民眾可前往70間台派友善店家索取「程風」、「洋流」宣傳物，也盼民眾以實際消費支持在地店家。

民進黨新竹市西區議員陳建名今攜手北區議員參選人林士凱，在廟口鴨香飯發放「程風」、「洋流」飄帶，吸引不少民眾排隊響應。圖／林士凱提供

民進黨新竹市西區議員陳建名今攜手北區議員參選人林士凱，在廟口鴨香飯發放「程風」、「洋流」飄帶，吸引不少民眾排隊響應。圖／林士凱提供