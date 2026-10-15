竹科18.2萬科技人交通怎解？ 鄭宏輝拜會王永壯拋「投資交通」

民進黨新竹市東區議員參選人鄭宏輝近日拜會新竹科學園區同業公會秘書長王永壯，雙方聚焦AI產業及竹科18.2萬從業人口交通需求交換意見。鄭宏輝表示，未來將以「投資交通、升級新竹」為問政核心，推動大眾運輸及智慧交通。

鄭宏輝表示，AI產業發展火熱，從AI基礎建設到應用科技快速成長，新竹科學園區更是全球科技發展的核心重鎮。王永壯日前剛從波蘭返台，也分享台灣科技產業在國際上的影響力，許多國家期待借鏡台灣經驗，發展高科技產業。

王永壯指出，台灣科學園區及科技產業發展模式受到國際關注，包括美國、日本、歐洲各國、非洲及中南美洲友邦，都希望學習或與台灣合作。台灣科技產業不僅展現經濟及科技實力，也成為拓展國際關係的重要後盾。

鄭宏輝指出，新竹科學園區1980年成立，目前約有18.2萬名從業員工，其中碩博士約7.7萬人，占42.3%。龐大的科技人才群聚展現竹科產業實力，但也凸顯竹科及大新竹地區在交通運輸、教育、托育及生活機能等方面，需要更完整的配套。

鄭宏輝表示，新竹市人口約45.5萬人，機車約17萬輛、汽車約29萬輛，汽機車數量合計已超過人口數，交通問題不能再等待，未來應加速發展綠色交通、智慧交通及大眾運輸。

王永壯表示，科學園區管理局近年也持續改善交通問題，目前免費公車、區間公車均持續行駛，搭乘人數逐步成長；至於無人巴士自動駕駛，仍須持續進行技術升級及測試，確認安全無虞後才能正式上路。

鄭宏輝表示，新竹擁有深厚科技產業基礎及高所得優勢，更應透過完善公共建設與生活環境，讓人才願意留下、家庭安心扎根。他將持續傾聽產業界及竹科從業人員需求，並以「投資交通、升級新竹」為問政核心，推動交通建設及提升城市生活品質，讓城市建設與產業發展同步升級。

民進黨新竹市東區議員參選人鄭宏輝（右）拜會新竹科學園區同業公會秘書長王永壯（左），雙方針對AI產業、竹科交通及科技人生活需求交換意見。圖／鄭宏輝團隊提供