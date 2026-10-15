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苗栗縣府收購都計區未徵收私人道路用地 苗栗市熱、竹南頭份冷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
都市計畫內已開闢未徵收道路用地爭議層不窮，苗栗縣政府今年首辦收購，反應相當熱烈。聯合報系資料照
都市計畫內已開闢未徵收道路用地爭議層不窮，苗栗縣政府今年首辦收購，反應相當熱烈。聯合報系資料照

都市計畫內已開闢未徵收道路用地歷史共業，爭議層出不窮，苗栗縣政府首次辦理收購，今天決標13筆，其中，苗栗都市計畫區11筆、約916平方公尺，公告現值24.9%或29.4%收購，800萬元額度用盡，竹南頭份都市計畫區僅2筆、29.4平方公尺，700萬元額度僅用了30萬餘元，將續辦第二次收購作業。

苗栗縣長鍾東錦今年3月間辦理下鄉座談會，苗栗市長余文忠提案反映，政府限於經費，許多都市計畫道路用地已開闢卻未徵收，長期存在各個角落，有些地主主張權益，故意阻擋通行順暢，甚至因此影響消防車、救護車進出，有公共安全疑慮，卻難以解決，縣府回應今年首次辦理收購都市計畫區私有道路用地，共有39筆土地投標。

縣府運用容積移轉代金收入，今年編列經費1500萬元辦理收購都市計畫區私有道路用地，其中苗栗都市計畫區800萬元，竹南頭份都市計畫區700萬元，收購底價土地公告現值3成，今天順利決標，苗栗都市計畫區37筆土地投標，11筆公告現值24.9%或29.4%得標，共790萬多元；竹南頭份都市計畫區僅竹南鎮2筆公告現值3成得標，共30萬多元。

縣府交通工務處指出，竹南頭份都市計畫區今年尚有經費，將續辦第二次收購作業，明年收購預算提高至3000萬元，收購範圍從的頭份竹南、苗栗都市計畫區內道路用地，推展到各鄉鎮市都市計畫區，以回應民眾需求，並研議相關作法擴大至縣道未徵收土地道路範圍，逐步解決私有土地作公共通行道路等問題。

交通工務處表示，縣府未來將持續依年度預算，及相關作業規定，辦理收購私有公共通行道路用地等事宜，透過逐年推動收購作業，完善政府機關管理及使用公共通行道路權限，以及保障原土地所有權人權益。

苗栗 苗栗縣 苗栗市

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