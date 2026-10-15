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客委會挹注9900萬元 卓蘭圖書館重建計畫邁大步

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗縣卓蘭鎮立圖書館因建物老舊、耐震問題須拆除重建，客家委員會主委古秀妃今天現勘時表示，客委會將補助9900萬元支持工程經費，期許新館成為卓蘭客家文化復振重要場域。

民進黨立委沈發惠邀客委會主委古秀妃赴苗栗縣現勘「卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程」，包括苗栗縣長參選人、縣議員陳品安以及轉戰參選下屆卓蘭鎮長的縣議員陳春暖、卓蘭鎮長詹錦章等人到場關心。

沈發惠指出，卓蘭鎮立圖書館啟用逾35年，106年完成耐震能力詳細評估，認為持續進行結構補強經濟效益有限，加上雨季滲水、藏書增加及空間擁擠等問題，影響民眾使用與建築安全，因此建議拆除重建。

客委會表示，此案工程總經費約新台幣1億4645萬元，由客委會補助卓蘭鎮公所9900萬元。

古秀妃指出，卓蘭鎮客家人口約占全鎮人口78%，也是台灣饒平客家文化的重要發源地，除了支持圖書館重建成為提升鎮民文化素養的重要場域外，圖書館鄰近卓蘭國小、鎮公所及詹冰文學故事館，期許能夠串聯周邊資源，成為卓蘭客家文化復振的核心。

沈發惠說，中央補助到位是第一步，讓地方期待多年的重建工程往前推進，後續包括規劃設計、工程招標到施工管理，每個環節都必須順利銜接。

陳品安表示，重建計畫結合客委會「文化發電機」政策及「客庄生活交流中心」概念，不僅提供現代化閱讀環境，更兼具長輩交流、青年創作及客家文化展示功能，未來新圖書館落成後，將能與周邊據點連成一線，全方位活化卓蘭的客庄文教能量。

卓蘭 客委會 圖書館

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