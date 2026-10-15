黃世杰租公有地造勢再遭疑 水利署石管處：租金依計算公式收費

民進黨桃園市長參選人黃世杰競選總部月初租用水利署位在中壢體育園區的地造勢，昨日再被國民黨議員指水利署涉嫌圖利。該署石門管理處強調，所有的申請都是依規定辦理，黃世杰參選人當初申請租用場地，就和一般民眾申請一樣，先來電話詢問租金還有場地現況等事情，會勘當天石管處人員在現場也詢問場地會做什麼樣的使用，雙方取得和了解需要的資訊，後面作業就很順利，沒有違法。

石門管理處表示，因為這件申請案很單純就是租地放造勢活動排的椅子，舞台搭在後興路上，馬路並非石管處的地，管理權責也不是石管處，如果舞台搭在石管處的地，按照租金的計算公式兩天就不只8萬多元，會更高；另外，石管處的地原本雜草叢生，是承租方自己花錢除草，除草的費用如果按石管處過去開口合約計算要10多萬元，石管處只租地沒花錢除草。

至於租金年化的說法，石管處強調是外界錯誤解讀，相關的管理作業原則租金有一定的計算公式，年化後會按租用天數計算，誰來租都一樣，而且與附近行情比較，石管處一天四萬多元的租金算高的，這次按租用實況只是用擺放椅子的標準計算，如果活動舞台搭在石管處的地上，租金會更高，確切數字要套公式細算。

石管處強調，比較附近有些私有地無償借用，還有其他公部門同意封路搭舞台雖然不知道有無收費，但是石管處收的租金不能說便宜，怎麼會是圖利？

石管處表示申請人身分涉及個資不說明，如果是外傳的對象，跟石門管理處沒有隸屬和主從關係，一切都按租用管理原則辦理。