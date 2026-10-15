尷尬⋯李貞秀力保竹北市長參選資格 提假處分竟跑錯法院

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，卻遭新竹縣選委會認定資格不符，因此循前立法院長王金平模式聲請假處分，本月8日赴台北地院遞狀，請求法院定暫時處分讓她參選。尷尬的是，由於她提假處分的對象為竹縣選委會及中選會，屬國家機關，應為台北高等行政法院管轄，北院今裁定將本案假處分移送北高行評議。

李貞秀欲登記參選新竹縣竹北市長，日前由竹縣選委會審定地方公職人員選舉參選資格，卻被認定她因完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，不符參選資格，不予登記。

竹縣選委會指出，李貞秀原為中國大陸人民，依兩岸人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職參選人。

李貞秀不服竹縣選委會決議，但為了保全自身參選資格，決定先發制人，本月8日赴北院聲請定暫時狀態處分，請求凍結選委會公告她不得登記參選的處分，相對人為竹縣選委會、中央選舉委員會。

李貞秀說明，由於竹縣選委會做成的決議，未來將由中選會進行複審，因此同時提告；至於為何本案要來北院提告，她僅表示，有律師建議她循民事假處分程序救濟。

對此，北院火速分案評議，但認定本案相對人為國家機關，屬公法爭議，而不具管轄權與審判權，今午裁定移送北高行。