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回應陳光軒質詢 苗栗縣長鍾東錦承諾投入遠超過罰款改善交通安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天答詢，承諾投入遠超過罰款改善交通安全，優先落實易肇事路段改善，尤其是死亡車禍的預防。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天答詢，承諾投入遠超過罰款改善交通安全，優先落實易肇事路段改善，尤其是死亡車禍的預防。記者范榮達／攝影

交通部預告2028年地方政府獲分配罰鍰收入，百分之百必須用在交通安全改善及執法，苗栗縣議員陳光軒今天質詢，希望縣府明年提前落實，縣長鍾東錦承諾投入遠超過罰款改善交通安全，優先落實易肇事路段改善，尤其是死亡車禍（A1）的預防，守護用路人生命財產安全。

縣議會今天定期會，陳光軒、縣議員陳碧華及張顧礫縣政總質詢，陳光軒指出，交通部近期預告修正道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，地方政府獲分配的罰鍰收入，用於交通安全改善及執法的法定提撥比例，從現行至少12％提高到100％，預計2028年實施。

陳光軒表示，這個方向很清楚，就是「取之於交通、用之於交通」，苗栗還有許多需要交通改善的地方，包括危險路口、行人穿越設施、學校周邊通學步道，及標誌、標線與號誌，民眾反映這些問題時，最期待的就是縣府能夠提出改善時程，並有穩定的經費支持，中央提出罰鍰全額回歸道安方向，苗栗可以主動提前落實，讓改善工作從明年就開始加速。

鍾東錦答詢說，縣府重視交通設施改善，與交通安全的維護，哪怕是百分之百將罰鍰投入交通安全改善，依舊遠遠不夠，他承諾縣府會運用遠超過罰款的經費，落實易肇事路段改善、尤其是A1車禍的預防，還有執法裝備提升與教育宣導，以確保用路人的生命財產安全。

此外，陳碧華質詢要求縣府比照頭份和苗栗，在竹南設立親子館，及推動活化竹南製瓶廠土地等，縣府社會處長張國棟等人表示，縣府已在竹南火車站附近覓得100坪面積的適當用地，也找到潛在廠商，可望明年兒童節前啟用，至於活化製瓶廠部分，縣府數度會同財政部等單位會勘，因所有權所屬中央，商請立委陳超明專責協調推進。

張顧礫質詢關心長照專車跨區接送、托嬰和臨托名額不足無法因應民眾需求、苑裡鎮垃圾掩埋場火災案檢討，及高鐵增設大甲站、台61線房裡匝道進度等，縣府環保局長沈鳳臺、消防局長匡夢麟指出，垃圾掩埋場將落實三級稽查，規範只能暫時堆置及轉運用途，要求盡快去化清理，同時與台灣自來水公司商討增設消防栓能夠就近緊急取水因應。

至於長照專車接送議題，縣府長照處長莊素玲指出，縣內目前有5家特約廠商、45輛車加入營運，5輛用於泰安、南庄、獅潭及三灣等偏鄉，2輛往返新竹、38輛跨區台中接送，每年逾2000人利用，會透過預約進行車輛調度及共乘媒合；今年中央撥補3輛增加服務量能，縣府希望明年再爭取5輛因應跨區接送需求。

苗栗縣議員張顧礫今天質詢，關心長照專車跨區接送、托嬰和臨托名額不足無法因應民眾需求、苑裡鎮垃圾掩埋場火災案檢討等問題。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫今天質詢，關心長照專車跨區接送、托嬰和臨托名額不足無法因應民眾需求、苑裡鎮垃圾掩埋場火災案檢討等問題。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會今天定期會，縣議員陳碧華縣政總質詢，關心竹南設立親子館，及推動活化竹南製瓶廠土地等。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天定期會，縣議員陳碧華縣政總質詢，關心竹南設立親子館，及推動活化竹南製瓶廠土地等。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員陳光軒今天質詢，希望縣府明年提前落實，罰鍰「取之於交通、用之於交通」。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天質詢，希望縣府明年提前落實，罰鍰「取之於交通、用之於交通」。記者范榮達／攝影

鍾東錦 罰款 苗栗 交通部 交通安全 交通違規

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