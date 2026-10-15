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竹市新版觀光旅遊網上線 23日起集章抽智慧手錶

中央社／ 新竹市15日電

新竹市新版觀光旅遊網及數位導覽地圖今天上線。市府表示，23日起推出AR尋寶集章活動，民眾走訪5處指定景點完成任務，可兌換限量紀念品，並有機會抽中智慧手錶

新竹市政府在新竹市影像博物館舉行記者會，市長高虹安說，新版觀光旅遊網整合景點介紹、節慶活動、主題遊程、特色美食、交通資訊及多語言旅遊服務。

市府表示，AR尋寶集章活動於10月23日至11月8日舉行，串聯新竹火車站、眷村博物館、玻璃工藝館、新竹漁港及香山濕地等5處景點，結合AR互動、趣味問答及數位集章，完成指定任務可兌換限量紀念品，並有機會抽中Apple Watch SE 3。

高虹安表示，網站新增活動行事曆，整合觀光巴士路線及搭乘資訊，另提供AI智慧客服、4K影音及觀光圖書館功能，將市府出版的「新竹一刻」季刊、觀光摺頁及宣傳影音數位化典藏，方便民眾線上閱覽。

高虹安指出，數位觀光導覽地圖串聯至少35處景點與歷史古蹟，結合GIS地圖定位、3D環景、多語語音導覽及AR互動等功能，民眾可透過手機查詢景點位置、瀏覽環景影像及聆聽導覽解說。

市府指出，另於新竹州廳設置55吋觸控智慧導覽機，整合樓層、室內空間及各局處位置資訊，方便民眾洽公或參訪。

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