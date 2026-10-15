苗栗農村再生延續苑裡藺草文化 青銀共學傳承特色編織工藝

苑裡藺草編織是苗栗極具代表性的地方特色工藝，苗栗縣政府透過農村再生計畫，推展這項手藝傳承，今年舉辦藺草種植、採收、編織技藝及創意應用等多元活動，要讓傳統工藝融入日常生活，展現農村文化傳承與永續發展的活力。

縣府農業處指出，苑裡出水社區以「青銀共學、樂齡傳承」為特色，由社區長輩帶領青年及學員認識藺草種植、歷史文化、保存與使用方式，並透過編織實作製作健走杖、拍痧棒等兼具生活應用與健康促進概念的作品。

同時，也著重培育藺草工藝種子講師，讓長輩從學習者轉變為技藝傳授者，促進世代交流與活躍老化，讓傳統工藝持續扎根社區。

新復社區則從藺草產業源頭扎根，透過種植、收割、曬草及收成等實作教學，帶領居民認識藺草從田間生產到工藝應用的完整過程，並結合藺草帽、小物吊飾等編織課程，讓農事體驗與工藝學習相互結合，保存傳統技藝與農村生活智慧，厚植社區自主發展能量。

除了社區持續投入藺草文化保存與推廣，苑裡青年參與地方工藝傳承亦傳出佳績。長期投入藺草工藝傳承的山腳社區青年蕭博駿，榮獲社區營造獎「青年行動獎」，展現青年深耕地方文化、投入傳統工藝創新的行動力。

農業處強調，未來將持續與農業部農村水保署攜手推動農村再生，支持社區發掘在地特色、培育傳承人才，鼓勵青銀共同參與，讓傳統工藝從文化保存走向生活應用與產業加值，持續累積農村永續發展能量。