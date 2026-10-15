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苗栗高鐵「產專二」15.55億元標售 鍾東錦曝讓人很振奮的原因

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍高鐵特定區產業專區「產專二」今天標售決標，縣長鍾東錦直呼「真的是讓人很振奮的一個消息」。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍高鐵特定區產業專區「產專二」今天標售決標，縣長鍾東錦直呼「真的是讓人很振奮的一個消息」。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍高鐵特定區產業專區「產專二」今天標售決標，縣長鍾東錦直呼「真的是讓人很振奮的一個消息」，期待「產專一」也能順利標售，得標的禾榮科技公司進駐後龍鎮苗栗縣醫療產業健康園區，運用先進的硼中子捕獲治療癌末病患，造福地方及鄉親。

苗栗縣後龍高鐵特定區5.1公頃產專一、2.19公頃產專二，標售42次都流標，縣府單獨產專一今天第43次標售終於決標，禾榮科技以15.55億元得標，鍾東錦今天縣議會定期會總質詢議程結束後，第一時間回應真是讓人很振奮的一個消息，表示高鐵特定區要蓬勃發展了。

鍾東錦指出，產專一、二高鐵苗栗站下車就到，且土地價格與新竹高鐵站差一站，價格相對便宜許多，但已經拖了很久，產專二今天終於標售出去，高鐵特定區開發融資還欠16億多元，15億多元進帳，等於還完了，利息負擔減少了，財政調度會更靈活。

此外，產專一是高鐵特定區精華地段，也希望盡快標售出去，無論企業總部、廠房等，只要容許項目都恰當，好消息應該要讓縣民都知道，高鐵特定區即將要蓬勃發展。

鍾東錦說，得標的禾榮科技與國立陽明交通大學一直有合作關係，禾榮科技來後龍高鐵特定區後，在陽明交大苗栗校區也會有位置做研究，禾榮科技加速器型硼中子捕獲治療器，世界數一數二，台北榮民總醫院應用在癌末病患治療，就近的苗栗縣醫療產業健康園區促參案如果有陽明醫學院，禾榮科技團隊進駐，癌末病人有機會獲得治療。

苗栗 高鐵 鍾東錦

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