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苗栗檢方今發布「檢舉賄選三部曲」海報 籲民眾按步驟檢舉強化效能

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗地檢署今天發布「檢舉賄選三部曲」海報，盼強化查察賄選效能。聯合報系資料照
苗栗地檢署今天發布「檢舉賄選三部曲」海報，盼強化查察賄選效能。聯合報系資料照

苗栗「五合一」選舉已查獲數起涉嫌賄選案，部分涉案人並獲裁准聲押禁見，苗栗地檢署為提升相關人員受理檢舉賄選效能，分別在10月2日及今天10月15日舉辦兩梯次「受理電話檢舉賄選」教育訓練，由苗栗地檢署選舉查察執行秘書劉偉誠主任檢察官講授，盼透過實戰演練，提醒值勤人員將所受理的檢舉情資具體化，以利案件後續偵辦。

苗栗地檢署指出，為能即時取得正確賄選情資以便迅速查辦，苗檢今天同時發布「檢舉賄選三部曲」海報，讓民眾依下列步驟檢舉。

一、聯繫檢舉窗口：民眾向苗栗地檢署檢舉賄選，可撥打反賄選檢舉專線0800-024099，撥通後按4，或掃描QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友；也可以書面或電子郵件檢舉，或親至苗栗地檢署洽法警室。

二、提供具體情資：民眾檢舉請提供賄選者姓名、身分、手機門號、車牌號碼；賄選行為正確時間、地點，以及賄選手法具體細節。

三、保存賄選證據：檢舉賄選請保存賄選之金錢或禮品、LINE或簡訊對話截圖、照片、錄音及錄影等證據。

苗栗地檢署強調，選舉日期已近，檢方接獲情資日益增多，希望藉由教育訓練提升值勤人員專業能力，及建立檢舉賄選步驟，使民眾有所依循，讓檢舉情資具體化，成為查賄利器，遏阻賄選事件於開端，讓選舉犯罪無所遁形。

苗栗地檢署檢察長林映姿呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，並依照「檢舉賄選三部曲」步驟具體提供賄選情資，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。

苗栗地檢署今天發布「檢舉賄選三部曲」海報，盼強化查察賄選效能。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天發布「檢舉賄選三部曲」海報，盼強化查察賄選效能。圖／苗栗地檢署提供

情資 賄選 苗栗

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